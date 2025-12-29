"จินนี่" ควงแคนดิเดตนายกฯ ไทยสร้างไทยลุยอโศก ชู "บำนาญ 3,000" สร้างหลักประกันหลังเกษียณ

นางสาวยศสุดา ลีลาปัญญาเลิศ หรือ จินนี่ พร้อมด้วยนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคไทยสร้างไทย และนายปริเยศ อังกูรกิตติ โฆษกพรรคไทยสร้างไทย ลงพื้นที่ย่านอโศกและตลาดรวมทรัพย์ เพื่อพบปะและขอคะแนนเสียงจากกลุ่มพนักงานออฟฟิศ โดยมีการจัดกิจกรรมให้ประชาชนร่วมทดลองเลือกนโยบายที่ชื่นชอบผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ ซึ่งได้รับความสนใจและมีการตอบรับอย่างคึกคักจากผู้สัญจรในพื้นที่ดังกล่าว
ทั้งนี้ พรรคไทยสร้างไทย นำเสนอนโยบายบำนาญประชาชนเดือนละ 3,000 บาท เพื่อสร้างหลักประกันรายได้หลังเกษียณให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตัวเองได้โดยไม่เป็นภาระของลูกหลาน ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ยังมีนโยบายพักใช้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทำมาหากินเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการรายย่อยทำงานได้คล่องตัวขึ้น พร้อมจัดตั้งกองทุนสร้างไทยที่เปิดโอกาสให้ประชาชนกู้ยืมเงินทุนตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาท เพื่อนำไปตั้งตัวหรือขยายกิจการโดยไม่ต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบ
ขณะเดียวกัน พรรคไทยสร้างไทย ยังชูประเด็นการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจด้วยการเสนอแก้กฎหมายเปิดช่องให้ประชาชนรวมตัวกันลงชื่อ 50,000 รายชื่อ เพื่อถอดถอนองค์กรอิสระได้โดยตรง เพื่อสร้างกลไกตรวจสอบที่ยึดโยงกับประชาชนและส่งเสริมความโปร่งใสในระบอบประชาธิปไตยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
จากการลงพื้นที่พบว่าชาวอโศกให้การตอบรับอย่างดีเยี่ยม โดยเฉพาะนโยบายบำนาญประชาชน 3,000 บาท ที่ช่วยสร้างความมั่นคงในระยะยาว รวมถึงนโยบายการพักใช้กฎหมายที่ไม่จำเป็นซึ่งตอบโจทย์คนทำงานที่ต้องการความสะดวกและความรวดเร็วในการประกอบอาชีพยุคใหม่