เพื่อไทยขอทุกฝ่ายทำการเมืองสร้างสรรค์ หลังป้ายหาเสียงถูกทำลายหลายเขต

นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงกรณีมีผู้ไม่หวังดีมาเขียนเบอร์ของพรรคการเมืองอื่นลงในป้ายหาเสียงผู้สมัครพรรคเพื่อไทย ขณะที่บางเขตมีการทำลายป้ายหาเสียงของพรรคเพื่อไทยว่า ทุกฝ่ายควรร่วมกันรณรงค์ให้การเมืองเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ และเคารพกติกา ส่วนกรณีการติดตั้งป้ายหาเสียงในบางพื้นที่ที่อาจไม่เหมาะสม พรรคเพื่อไทยพร้อมน้อมรับข้อทักท้วง โดยทีมงานยินดีปรับปรุงแก้ไข พร้อมขอความร่วมมือประชาชน หากพบเห็นการทำลายหรือกระทำที่ไม่เหมาะสม สามารถแจ้งมายังพรรคเพื่อไทยได้โดยตรง เพื่อร่วมกันทำให้บรรยากาศการเมืองดีขึ้น เพราะปีหน้าควรเป็นปีแห่งความหวังของประชาชน
ส่วนกรณีมีกระแสวิเคราะห์ว่าพรรคเพื่อไทยอาจเป็นเพียงพรรคอันดับ 3 หรือพรรคตัวแปรนั้น นายยศชนัน กล่าวว่า ขณะนี้ประชาชนยังไม่ได้ตัดสินใจ สิ่งสำคัญที่สุดคือการสื่อสารนโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหาในอนาคต โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจเชิงโครงสร้าง ซึ่งเป็นประเด็นที่ประชาชนต้องการได้ยินมากที่สุด
เมื่อถามว่า ปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชาจะมีผลกระทบฐานเสียงใน 7 จังหวัดชายแดนหรือไม่ นายยศชนัน มั่นใจว่าประชาชนจะให้โอกาสพรรคเพื่อไทย และมั่นใจว่า จะสามารถรักษาฐานเสียงในพื้นที่จังหวัดชายแดนได้ ขณะนี้ผู้สมัคร สส. ของพรรค และประชาชนก็มีความเข้าใจสถานการณ์เป็นอย่างดี
สำหรับแผนการลงพื้นที่ช่วยหาเสียงในกรุงเทพมหานคร นายยศชนัน กล่าวว่า พรรคจะปรับรูปแบบการสื่อสารให้เหมาะสม เนื่องจากประชาชนบางส่วนเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาล แต่หัวใจสำคัญยังคงเป็นการรับฟังปัญหาและแก้ไขในเชิงโครงสร้าง โดยผู้สมัครของพรรคได้ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และหากมีเรื่องใดที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันที พรรคก็พร้อมดำเนินการโดยไม่ต้องรอการเลือกตั้ง เพื่อแสดงความจริงใจและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนกลับมาเลือกพรรคเพื่อไทยอีกครั้ง