ปลัด มท.กำชับผู้ว่าฯ ทั่วประเทศกวดขัน 10 ข้อห้วงวันหยุดปีใหม่

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2569 มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ประชาชนนิยมปิดบ้านเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนกับสมาชิกในครอบครัว หรือกลับไปคารวะผู้หลักผู้ใหญ่ของครอบครัวที่ภูมิลำเนา จึงต้องปิดบ้านนานหลายวัน ขณะที่ในจังหวัดต่างๆ ก็มีผู้จัดงานนิยมจัดงานเฉลิมฉลองด้วยการจุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ และโคมควัน ซึ่งที่ผ่านมามีสถิติเหตุระเบิดและเพลิงไหม้จากการเฉลิมฉลองในเทศกาลอยู่บ่อยครั้ง รวมถึงเหตุทะเลาะวิวาท และการลักลอบใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้าโดยใช่เหตุ ซึ่งนอกจากจะผิดกฎหมายแล้ว ยังเสี่ยงให้ผู้อื่นได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตและทรัพย์สิน
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการดูแลความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในห้วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2569 จึงได้สั่งการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งกรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ร่วมกันกับจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ดำเนินการตามแนวทางและมาตรการในการดูแลความปลอดภัยช่วงเทศกาลอย่างเข้มงวดกวดขันตามกฎหมาย อาทิ (1) การดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารบ้านเรือนของประชาชน ด้วยการสร้างความความรับรู้เข้าใจในการตรวจสอบจุดเสียบปลั๊กไฟที่อาจเสี่ยงต่อการลัดวงจร หากพบชำรุดต้องรีบแก้ไขเพื่อความปลอดภัย และกรณีไม่ได้อยู่บ้านนานหลายวัน ต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้า และตรวจสอบปลั๊กไฟทุกจุดก่อนเดินทางออกจากบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ไฟฟ้าจำพวกกาต้มน้ำ เตาอบ หรืออุปกรณ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร รวมไปถึงการตรวจสอบหัวแก๊สหุงต้ม และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เป็นอันตรายอาจทำให้เกิดไฟไหม้ (2) ให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) สนธิกำลังกับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ดูแลความปลอดภัยของอาคารบ้านเรือนประชาชนเพื่อป้องกันการเกิดเหตุลักขโมยในช่วงวันหยุดยาว
(3) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจตรวจสอบป้ายขนาดใหญ่ นั่งร้าน หรือเครื่องมืออุปกรณ์ขนาดใหญ่ที่ใช้ในงานช่างและอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนให้มีความมั่นคงแข็งแรง หากพบชำรุด ต้องรีบแก้ไข เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึง (4) ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโป๊ะ ท่าเทียบเรือ ที่คาดว่าประชาชนจะต้องใช้สัญจรทางเรือในช่วงวันหยุดปีใหม่ หากพบมีความไม่มั่นคงแข็งแรง ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไข (5) ให้พนักงานฝ่ายปกครองภายใต้การนำของนายอำเภอทุกอำเภอ สร้างการรับรู้เข้าใจกับผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมอย่างเคร่งครัด ทั้งการลงทะเบียนผู้เข้าพัก และการสอดส่องดูแลป้องกันการมั่วสุมของเด็กและเยาวชนหรือผู้ประสงค์ดีที่อาจรวมกลุ่มกระทำผิดกฎหมายในโรงแรม
(6) ตรวจสอบตรวจตราสถานบันเทิง สถานบริการ และสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ พร้อมทั้งกวดขันผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งการห้าม บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีเข้าใช้บริการ การห้ามพกพาอาวุธและยาเสพติด รวมถึงสร้างการรับรู้ให้ผู้ประกอบการประสานวิศวกรได้ตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ให้มีความปลอดภัย ทั้งอุปกรณ์ดับเพลิง ประตูทางออกฉุกเฉิน และการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดแสดง (7) สร้างการรับรู้ผู้ประกอบการและผู้จัดงานกลางแจ้ง ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งเวที เครื่องเสียงลำโพง ป้ายขนาดใหญ่ ให้มีความมั่นคงแข็งแรง ป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นในกรณีเป็นพื้นที่รวมกลุ่มคนจำนวนมาก
(8) บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนและสิ่งเทียมอาวุธอย่างเข้มงวด ห้ามมิให้มีการยิงปืนขึ้นฟ้าโดยเด็ดขาด รวมทั้งการพิจารณาอนุญาตการจุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย หรือวัตถุคล้ายคลึงกันอย่างเคร่งครัด (9) ออกตรวจร้านค้าและผู้ผลิตดอกไม้เพลิง หากพบการลักลอบทำหรือค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้ดำเนินคดีแจ้งความร้องทุกข์ทันที และ (10) ในด้านการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ให้ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ให้ความสำคัญกับการจัดตั้ง "ด่านชุมชน" และบริหารจัดการร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตรวจตราและอำนวยการให้การดูแลความปลอดภัยทางถนนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ซึ่งจะได้มีการมอบนโยบายในการเปิด ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนในวันที่ 29 ธันวาคม 2568 นี้
นอกจากนี้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย "มหาดไทย ทำ ทัน ที Action 5" เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 1. ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ส่งเสริมสนับสนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ 2. แก้ไขปัญหาข้อพิพาทไทย - กัมพูชา (มิติการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง) 3. ป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด 4. เพิ่มศักยภาพการป้องกันสาธารณภัยและการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา และ 5. ป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงทุกรูปแบบ
ด้านการจัดการเลือกตั้ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดวางตัวให้เหมาะสม และสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ร้องขอ เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ได้รับความน่าเชื่อถือจากประชาชน และในด้านการบริหารจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทุกจังหวัดต้องดำเนินการให้เป็นไปตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำแผนเผชิญเหตุมาซักซ้อมให้เหมือนวันจริง วันจริงทำให้เหมือนซ้อม ครอบคลุมทุกสาธารณภัยตามวงรอบ ทั้งภัยหนาว การเฝ้าระวังหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) สถานการณ์ฝนตกหนัก อุทกภัย หากพื้นที่ใดประเมินแล้วว่าจะเกิดสาธารณภัยที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงให้กับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือที่กำลังจะประสบกับสถานการณ์หมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก จะต้องออกคำสั่งและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ย้ำว่า ขอให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน เพิ่มความเข้มงวดกวดขันในการตรวจตราดูแลความสงบเรียบร้อยอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องปรามการกระทำผิดกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนสอดส่องดูแลพื้นที่ชุมชนหมู่บ้าน หากพบเห็นการกระทำความผิด เบาะแสที่น่าสงสัย หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ หรือโทรแจ้งสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 และสายด่วนนิรภัย 1784 ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไประงับเหตุและให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย มุ่งหวังให้เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2569 นี้เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทุกคน