ประชาชน "ฝากบ้านกับตำรวจ" แล้วกว่า 3,000 หลัง

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2569 นี้ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) กำชับหน่วยต่างๆ ยกระดับมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อย รวมทั้งดูแลบ้านเรือนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฝากบ้านกับตำรวจอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 4 ของขวัญปีใหม่ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ประชาชน โดยให้ประชาชนที่เดินทางไปต่างจังหวัดไม่มีใครอยู่บ้าน สามารถลงทะเบียนฝากบ้านกับตำรวจได้ 2 วิธี คือ ที่สถานีตำรวจในพื้นที่บ้านพัก และแอปพลิเคชัน "ฝากบ้าน (Vacation House Watch)" โดยผู้ฝากบ้านสามารถตรวจสอบรายงานผลการตรวจบ้านจากตำรวจผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าว
ในปีนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดให้ประชาชนฝากบ้านช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2569 พบว่าตั้งแต่วันที่ 22 – 27 ธันวาคม 2568 มีประชาชนฝากบ้านทั้งสิ้น 3,221 หลัง โดยใช้วิธีลงทะเบียนผ่าน แอปพลิเคชัน "ฝากบ้าน (Vacation House Watch)" จำนวน 2,927 หลัง และลงทะเบียนที่สถานีตำรวจ จำนวน 294 หลัง ในจำนวนนี้รับคืนบ้านแล้ว 72 หลัง คงเหลือในความดูแลตามโครงการ จำนวน 3,149 หลัง โดย ผบ.ตร.กำชับให้ตำรวจทุกพื้นที่เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราอย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า โครงการฝากบ้านจะช่วยลดความกังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยในทรัพย์สินในช่วงวันหยุดยาว โดยมีตำรวจคอยตรวจตราและอัปเดตข้อมูล ทำให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสบายใจ อย่างไรก็ตาม สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแนะนำประชาชน ก่อนออกเดินทางควรตรวจสอบความเรียบร้อยของบ้าน อาทิ จัดเก็บทรัพย์สินมีค่า ปิดสวิตช์ไฟฟ้า ปิดแก๊สหุงต้ม ล็อกประตู-หน้าต่างให้เรียบร้อย รวมทั้งตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้พร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง