บขส.เผยยอดเดินทางวานนี้กว่า 1.36 แสนคน เคลียร์พื้นที่หมอชิต 2 ได้ภายในเที่ยงคืน

นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า เมื่อเย็นวานนี้ (27 ธ.ค.68) ได้ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยในการอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2569 ณ บริเวณชานชาลา 1 และ 2 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 พร้อมได้กำชับพนักงานทุกคนต้องให้บริการผู้โดยสารด้วยรอยยิ้ม เพื่อสร้างความประทับใจ รวมทั้งเน้นย้ำผู้ประกอบการทุกรายจัดการเดินรถให้เพียงพอและบริหารเวลารถเข้า-ออกให้อยู่ภายในเวลาที่กำหนด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีรถโดยสารเพียงพอและไม่มีผู้โดยสารตกค้าง
สำหรับข้อมูลการเดินรถเมื่อวานนี้ มีผู้โดยสารเดินทางออกจากกรุงเทพฯ เที่ยวไป จำนวน 83,764 คน เที่ยวกลับ จำนวน 53,217 คน รวมทั้งสิ้น 136,981 คน ใช้รถโดยสาร (รถ บขส. และรถร่วมฯ) เที่ยวไป จำนวน 3,827 เที่ยว เที่ยวกลับ จำนวน 3,680 เที่ยว รวมทั้งสิ้น 7,507 เที่ยว ทั้งนี้ บขส. สามารถบริหารจัดการเดินรถได้เรียบร้อย และส่งผู้โดยสารออกจากสถานีขนส่งฯ หมอชิต 2 ภายในเวลา 24.00 น.
ส่วนวันนี้ (28 ธ.ค. 68) คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว อย่างต่อเนื่องในเที่ยวไป-กลับ ประมาณ 100,000-120,000 คน ใช้รถโดยสาร (รถ บขส. และรถร่วมฯ) กว่า 6,000 เที่ยว ซึ่ง บขส. ได้จัดรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถเสริม 30) เกือบ 1,000 คัน เพื่อรองรับการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารที่จองตั๋ว บขส. ล่วงหน้า ในเส้นทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ตั้งแต่เที่ยวเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ให้ตรวจสอบข้อมูลการเดินทางในตั๋วโดยสาร และจุดที่ขึ้นรถโดยสาร โดยวันนี้ (28 ธ.ค.68) รถโดยสาร บขส. จะออกที่สถานีขนส่งฯ หมอชิต 2 และรถเสริม ออกที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ประตู 2 รวมทั้งขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางมาสถานีขนส่งฯ อย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนรถออก
สอบถามข้อมูลการเดินทางและจองตั๋ว บขส. ได้ที่ เว็บไซต์ บขส. https://tcl99web.transport.co.th, Application E – ticket, Facebook Page : บขส. (www.facebook.com/BorKorSor99), Line : บขส.99 (Id : @TCL99) และช่องจำหน่ายตั๋วโดยสาร บขส. ทั่วประเทศ หรือ โทร. 0 – 2936 – 3660