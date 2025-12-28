นายกฯ บินบุรีรัมย์ ส่งผู้อพยพกลับบ้าน หวังกัมพูชารักษาสัญญา

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา สามารถทยอยกลับบ้าน หลังจากมีการลงนาม Joint Statement ว่า ช่วงบ่ายวันนี้จะเดินทางไปดูพี่น้องที่อพยพในจังหวัดบุรีรัมย์ ในการทยอยเดินทางกลับบ้าน
เมื่อถามว่า ประชาชนสามารถบ้านได้ 100% แล้วหรือไม่ นายอนุทิน ระบุว่า น่าจะโอเคแล้ว ซึ่งการปะทะรอบที่แล้วมีการอนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับประชาชนที่ต้องอพยพในศูนย์พักพิง หลังจากนี้ก็จะดำเนินการตามกฎหมาย เพราะมีรูปแบบที่ดำเนินการอยู่แล้ว
ส่วนจะเชื่อใจกัมพูชาได้หรือไม่ เพราะขณะนี้มีกระแสข่าวกรณีเครื่องบินขนส่งเบลารุสบินอ้อมไทย และไปลงจอดที่กรุงพนมเปญ นายอนุทิน กล่าวว่า ข่าวแบบนี้ยังเชื่อถือไม่ได้ ซึ่งฝ่ายความมั่นคง และฝ่ายกองทัพมีการข่าว และการตรวจสอบอยู่แล้ว ถ้าหากเป็นข้อเท็จจริง หรือมีความเสี่ยง ต้องมีการรายงานมา
เมื่อถามย้ำว่า มีคนเป็นห่วงว่าช่วงหยุดยิงกัมพูชาจะมีการเติมอาวุธ และเติมกำลัง นายอนุทิน กล่าวว่า เรามีกฎของการปะทะอยู่แล้ว และกัมพูชาเป็นฝ่ายที่เรียกร้องให้มีการเจรจาหยุดยิง ซึ่งฝ่ายกัมพูชาก็ให้ความร่วมมือ และมาประชุม 3 วัน โดยในเนื้อหาของ Joint Statement มีความชัดเจนว่า ทั้งสองฝ่ายจะไม่ละเมิดกันและกันอีก ซึ่งหวังว่าครั้งนี้ทางฝ่ายกัมพูชาจะรักษาสัญญา
นายอนุทิน เปิดเผยด้วยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีน เชิญรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของทั้งไทยและกัมพูชา ไปประชุมที่นครคุนหมิง เพราะจีนก็หวังให้เกิดสันติภาพภายในพื้นที่ ก็คงจะต้องมีการตอกย้ำและพูดคุยกัน พร้อมย้ำว่าทุกอย่างนั้นมีรายละเอียดชัดอยู่ใน Joint Statement