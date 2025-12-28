ศูนย์ปฏิบัติการ ทภ.2 เผยหลังหยุดยิงสองฝ่ายวางกำลังในที่มั่น ไม่มีเสียงยิง-ไม่มีการยั่วยุ

ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2568 (เวลา 09.00 น.) ว่า จากผลจากการประชุม GBC เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2568 ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะอนุญาตให้พลเรือนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนที่ได้รับผลกระทบกลับไปยังบ้าน และประกอบอาชีพตามปกติในพื้นที่ภายในฝั่งของตนเองโดยเร็วที่สุด โดยปราศจากการขัดขวาง ปลอดภัย และมีศักดิ์ศรี ซึ่งจากการติดตามสถานการณ์ ทั้งสองฝ่ายได้วางกำลังตามแนวที่มั่นของตนเอง ไม่มีการยิง ไม่ปรากฎการปฏิบัติที่เป็นการยั่วยุ สถานการณ์มีทิศทางที่ดีขึ้น ดังนั้นประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาให้ปฏิบัติตามแผนที่จังหวัดกำหนด และหากพบวัตถุระเบิดหรือวัตถุต้องสงสัย ให้แจ้งผู้นำชุมชน, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, เจ้าพนักงานตำรวจ, หน่วยทหารในพื้นที่ หรือแจ้งสายด่วนความมั่นคง กอ.รมน. 1374 ได้ทันที หลังจากนี้ ให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการ หรือเพจประชาสัมพันธ์ของกองทัพภาคที่ 2
ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 2 ยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจในการปกป้องอธิปไตยของชาติ และดูแลรักษาความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มกำลัง