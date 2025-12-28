กกต.เปิดผลจับสลากหมายเลขสมัคร สส.ปาร์ตี้ลิสต์

นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นประธานในการรับสมัคร สส.บัญชีรายชื่อ และการรับแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองเสนอเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ พบว่ามีพรรคการเมืองมาแสดงเจตจำนงในการสมัครก่อนเวลา 08.30 น. จำนวน 52 พรรค ผลจับสลากหมายเลข ปรากฏว่า
- พรรครักชาติ ได้หมายเลข 35
- พรรคเพื่อไทย ได้หมายเลข 9
- พรรคไทยภักดี ได้หมายเลข 29
- พรรคประชาชน ได้หมายเลข 46
- พรรคไทยก้าวใหม่ หมายเลข 49
- พรรคประชาธิปไตยใหม่ ได้หมายเลข 8
- พรรคเสรีรวมไทย ได้หมายเลข 12
- พรรคประชาธิปัตย์ ได้หมายเลข 27
- พรรคทางเลือกใหม่ ได้หมายเลข 10
- พรรคกล้าธรรม ได้หมายเลข 42
- พรรคภูมิใจไทย ได้หมายเลข 37
- พรรคประชาชาติ ได้หมายเลข 33
- พรรคพลวัต ได้หมายเลข 7
- พรรคไทยสร้างไทย ได้หมายเลข 48
- พรรคพลังประชารัฐ ได้หมายเลข 43
- พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้หมายเลข 6
ขณะที่บรรดาพรรคการเมืองได้ยื่นรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นไปตามที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ ได้แก่
- พรรคเพื่อไทย เสนอชื่อ 3 คน คือ นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ และ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
- พรรคประชาชน เสนอ 3 คน คือ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล และ นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร
- พรรคประชาธิปัตย์ ยื่น 3 ชื่อ คือ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรณ์ จาติกวณิช และ นางสาวการดี เลียวไพโรจน์
- พรรคภูมิใจไทย เสนอชื่อ 2 คน คือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล และ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว
- พรรคกล้าธรรม ส่งคนเดียว คือ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า