เพื่อไทยได้เบอร์ 9 "ยศชนัน" บอกสื่อสารง่าย-เป็นสิริมงคล

นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย เปิดเผยภายหลังการจับสลาก ได้หมายเลข 9 ว่า เป็นเบอร์ที่ดี และเป็นสิริมงคล สื่อสารง่าย ซึ่งจะเป็นส่วนที่ช่วยทำให้เราสามารถสื่อสารกับพี่น้องประชาชนได้ง่าย เป็นเลขที่จำง่าย พร้อมชูทาสัญลักษณ์ในการทำหมายเลข 9
ขณะที่นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอีกคนหนึ่งของพรรคฯ กล่าวเสริมว่า เป็นเบอร์ที่ดี เมื่อปี 2548 พรรคไทยรักไทยเคยจับได้เบอร์ 9 มาแล้ว สมัยนายทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ซี่งได้ถึง 377 เสียง
ส่วนครั้งนี้จะแลนด์สไลด์เหมือนครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ยิ่งได้กำลังใจมากขึ้น และได้ที่นั่ง 200 ก็คงยืนยันว่าได้แน่ แต่ไม่มากกว่านั้น เดี๋ยวจะไม่มีเพื่อน
นายยศชนัน กล่าวอีกว่า สำหรับเลข 9 สามารถสื่อสารได้ง่าย อย่างน้อยในปีปีหน้า เราต้องพาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน เรื่องของความขัดแย้งต่าง ๆ เราต้องก้าวผ่านเป็นส่วนสำคัญ นโยบายของเรามีมากกว่า 9 ข้อ แต่จะพยามสื่อสารให้สอดคล้องกับตรงนี้เพื่อจะได้จำได้
ส่วนแผนการหาเสียงของแคนดิเดตนายกฯรัฐมนตรี จะไปรวมกันหรือไม่ อย่างไร นายจุลพันธ์ กล่าวว่า พรรคได้มีการกำหนดเวทีหลักไว้เรียบร้อยทั่วประเทศ และจะมีเวทีขนาดกลาง และเวทีดีเบตต่าง ๆ ซึ่งเวทีใหญ่ แคนดิเดตทั้งสามท่านจะไปร่วมกันทั้งหมดเป็นทีมใหญ่ แต่เวทีขนาดกลาง และเวทีดีเบต อาจจะกระจายตัวกันออกไปเป็นครั้งคราว ซึ่งเราจะใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้มีค่ามากที่สุด โดยการไปพบปะกับพี่น้องประชาชน ทำความเข้าใจในเรื่องนโยบาย และแนวความคิด เชื่อว่าจะได้รับการตอบรับที่ดี พร้อมกันนี้ ฝากเพื่อไทยเบอร์ 9 ด้วย