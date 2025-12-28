"อนุทิน" ไม่มีปัญหาได้เบอร์ 37 "เด็ดตรงหนู" เน้นนโยบาย-ผลงาน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีที่จับได้ หมายเลขในการสมัครสสระบบบัญชีรายชื่อ ที่ได้เบอร์ 37 ว่า ถ้าได้เลขตัวเดียวก็ดี สื่อสารง่าย แต่ก็ไม่เป็นไร เน้นที่นโยบาย
ส่วนที่พรรคใหญ่ได้เบอร์ 2 หลักกันเยอะ นายอนุทิน กล่าวว่า "ก็ไล่ๆ กันมา"
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า ได้เบอร์ 37 มีเลข 7 เด็ดตรงไหน นายอนุทินตอบว่า "เด็ดตรงหนู"
ส่วนหลังจากนี้จะวางแผนลงพื้นที่หาเสียงอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า หาเสียงด้วยนโยบาย ด้วยความมั่นใจ รวมถึงผลงาน เลข 37 ถือว่าเป็นเบอร์พรรค แต่ผู้สมัครแต่ละคนก็จะมีเลขเป็นของตัวเอง แต่จากการตรวจสอบผู้สมัครพรรคภูมิใจส่วนใหญ่จะได้เลขตัวเดียว ดังนั้นสามารถบอกประชาชนได้ ถ้าเป็นภูมิใจไทยเน้นที่เบอร์ 37 ไม่น่ามีปัญหา