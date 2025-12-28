กกต.ยืนยันพร้อมจัดเลือกตั้ง-ออกเสียงประชามติ 8 ก.พ.69

นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงว่า ก่อนเวลา 08.00 น. วันนี้ (28 ธ.ค.68) มี 52 พรรคการเมือง มาลงทะเบียนประสงค์สมัคร และระบุว่า กกต. ขอยืนยันความพร้อมในการรับสมัคร สส.บัญชีรายชื่อ และการรับแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองเสนอเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี รวมทั้งมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569
พร้อมขอประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า โดยให้ลงทะเบียนภายในวันที่ 5 มกราคม 2569 และหากมีการประกาศให้ออกเสียงประชามติ สามารถลงทะเบียนออกเสียงประชามตินอกเขตได้ ระหว่างวันที่ 3-5 มกราคม 2569 โดยสามารถหาข้อมูลในทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กกต. และสายด่วน 1444