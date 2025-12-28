"จินนี่" ปัดลงสมัคร สส. แค่มาให้กำลังใจ ยันไทยสร้างไทยพร้อม 100% ทำงานรับใช้ ปชช.

น.ส.ยศสุดา ลีลาปัญญาเลิศ หรือ จินนี่ บุตรสาวคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย เดินทางมายังสถานที่รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ที่โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น เซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยร่วมเดินขบวนกับคณะผู้สมัครของพรรคไทยสร้างไทย ซึ่งนำทีมโดย พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร ประธานยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของพรรค และหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค
น.ส.ยศสุดา เปิดเผยว่า วันนี้ไม่ได้เดินทางมาในฐานะผู้สมัคร สส. แต่ตั้งใจมาให้กำลังใจผู้สมัครของพรรคที่มาร่วมสมัครกันเกือบครบทีม พร้อมย้ำว่า พรรคไทยสร้างไทยมีทั้งบุคลากรรุ่นใหญ่ที่มีประสบการณ์ทางการเมือง และคนรุ่นใหม่จำนวนมากที่พร้อมทุ่มเททำงานรับใช้พี่น้องประชาชน
น.ส.ยศสุดา ระบุว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ พรรคไทยสร้างไทยขอโอกาสจากประชาชนในการแสดงศักยภาพ ยืนยันความพร้อมของพรรค 100% ที่จะอาสาเข้ามาช่วยแก้ปัญหาและดูแลประชาชนทั่วประเทศ โดยเห็นว่าหมายเลขผู้สมัครไม่สำคัญเท่ากับโอกาสและความไว้วางใจจากประชาชน
พร้อมกันนี้ ยังกล่าวด้วยว่า พรรคได้เตรียมแผนการหาเสียงไว้แล้ว ขอให้ประชาชนติดตามนโยบายของพรรค ซึ่งครอบคลุมการดูแลคนไทยตั้งแต่เกิดจนแก่ นโยบายปราบปรามการทุจริต และนโยบายด้านต่าง ๆ ที่ตอบโจทย์ทุกมิติ มั่นใจว่าหากได้รับโอกาสเข้าไปทำงาน ประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน ส่วนเป้าหมายจำนวน สส. นั้น พรรคจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด โดยย้ำว่าพรรคไม่มีความกังวล มีเพียงความตั้งใจในการทำงานเพื่อประชาชนเท่านั้น