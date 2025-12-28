นิด้าโพลเผย คนโคราชกว่า 40% ยังไม่ตัดสินใจจะเลือกใครเป็นนายกฯ

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลการสำรวจเรื่อง "เลือกตั้ง 69 ของคนโคราช" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 18 - 22 ธันวาคม 2568 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดนครราชสีมา กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,067 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ปี 69 ของคนจังหวัดนครราชสีมา
จากการสำรวจ เมื่อถามถึงบุคคลที่คนนครราชสีมาจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 40.58 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ อันดับ 2 ร้อยละ 13.59 ระบุว่าเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) อันดับ 3 ร้อยละ 13.31 ระบุว่าเป็น นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ (พรรคประชาชน) อันดับ 4 ร้อยละ 5.81 ระบุว่าเป็น นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 5 ร้อยละ 5.72 ระบุว่าเป็น พลเอกรังษี กิติญาณทรัพย์ (พรรคเศรษฐกิจ) อันดับ 6 ร้อยละ 4.88 ระบุว่าเป็น นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์) อันดับ 7 ร้อยละ 3.84 ระบุว่าเป็น นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 8 ร้อยละ 2.16 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อันดับ 9 ร้อยละ 2.06 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย) อันดับ 10 ร้อยละ 1.31 ระบุว่าเป็น นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (พรรครวมไทยสร้างชาติ) อันดับ 11 ร้อยละ 1.12 ระบุว่าเป็น นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 12 ร้อยละ 1.03 ระบุว่าเป็น นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล (พรรคประชาชน) และร้อยละ 3.84 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ นางสาวศุภจี สุธรรมพันธุ์ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ (พรรคเพื่อไทย) พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ (พรรคพลังประชารัฐ) ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคไทยก้าวใหม่) นายแพทย์ วรงค์ เดชกิจวิกรม (พรรคไทยภักดี) นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร (พรรคประชาชน) พลโทบุญสิน พาดกลาง นายจตุพร บุรุษพัฒน์ (พรรคโอกาสใหม่) นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ (กัน จอมพลัง) นายวราวุธ ศิลปอาชา (พรรคภูมิใจไทย) และไม่ประสงค์ลงคะแนน (Vote No) และร้อยละ 0.75 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
สำหรับพรรคการเมืองที่คนนครราชสีมามีแนวโน้มในการเลือก ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 31.01 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 2 ร้อยละ 20.06 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 3 ร้อยละ 17.43 ระบุว่าเป็น พรรคประชาชน อันดับ 4 ร้อยละ 14.34 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย อันดับ 5 ร้อยละ 5.44 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 6 ร้อยละ 4.69 ระบุว่าเป็น พรรคเศรษฐกิจ อันดับ 7 ร้อยละ 2.44 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ อันดับ 8 ร้อยละ 1.22 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย และร้อยละ 3.37 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พรรคชาติพัฒนา พรรคพลังประชารัฐ พรรคไทยภักดี พรรคไทยก้าวใหม่ พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคประชาชาติ พรรคไทรวมพลัง และไม่ประสงค์ลงคะแนน (Vote No)
ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่คนนครราชสีมามีแนวโน้มในการเลือก สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 34.86 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 2 ร้อยละ 22.40 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 3 ร้อยละ 16.40 ระบุว่าเป็น พรรคประชาชน อันดับ 4 ร้อยละ 12.09 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย อันดับ 5 ร้อยละ 4.22 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 6 ร้อยละ 3.66 ระบุว่าเป็น พรรคเศรษฐกิจ อันดับ 7 ร้อยละ 2.53 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ อันดับ 8 ร้อยละ 1.12 ระบุว่าเป็น พรรคชาติพัฒนา และร้อยละ 2.72 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พรรคพลังประชารัฐ พรรคไทยสร้างไทย พรรคไทยภักดี พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคไทยก้าวใหม่ พรรคไทรวมพลัง พรรครักชาติ และไม่ประสงค์ลงคะแนน (Vote No)