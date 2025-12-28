"อนุทิน"โว! พร้อมเลือกตั้งตั้งแต่ มิ.ย.วางเป้าได้ปาร์ตี้ลิสต์มากกว่าเดิม

นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี นำทีมผู้สมัคร สส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย อาทิ นายวราวุธ ศิลปอาชา นายเอกณัฏ พร้อมพันธุ์ นายชลัฐ รัชกิจประการ นางพิชชารัตน์ เลาหะพงศ์ชนะ นางสาวนันทนา สงฆ์ประชา นาวสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ นายศุภชัย ใจสมุทร นายนิกร จำนง นายสันติ พร้อมพัฒน์ และ นายธนกร วังบุญคงชนะ นั่งรถเมล์ไฟฟ้าออกจากที่ทำการพรรค เพื่อมาลงรับสมัครเลือกตั้ง สส. ที่โรงแรมเซ็นทาราไลฟ์ ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ
โดยผู้สื่อข่าวถามถึงแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยจะมีเพิ่มขึ้นจาก 2 คนหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า น่าจะโอเคแล้ว
จากนั้น เวลา 07.23 น. นายอนุทิน พร้อมผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ ได้เดินทางมาถึงสถานที่รับสมัคร ได้กล่าวถึงความพร้อมของพรรคภูมิใจไทยว่า พรรคภูมิใจไทยพร้อมตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้ว และวันนี้ไม่ค่อยรู้สึกตื่นเต้น เพราะมาหลายรอบแล้ว
เมื่อผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงรายชื่อ 10 ลำดับ สส.บัญชีรายชื่อของพรรค นายอนุทิน กล่าวว่า อีก 17 นาทีก็รู้
เมื่อถามว่า คาดหวังได้ สส.บัญชีรายชื่อจำนวนเท่าไร นายอนุทิน กล่าวว่า เราก็ต้องคาดหวังให้ได้มากที่สุด แต่ก็ขึ้นอยู่กับประชาชน แต่มั่นใจว่าที่ผ่านมาเราก็ทำงานได้ดี