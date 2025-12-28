กทม.เช้านี้คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ 'ดี' PM 2.5 ไม่เกินมาตรฐาน-มีแนวโน้มลดลง

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2568 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 22.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม.)
สำหรับ 12 อันดับ ของค่าฝุ่น PM 2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร มีดังนี้
1. เขตจตุจักร 33.9 มคก./ลบ.ม.
2. เขตสาทร 30.7 มคก./ลบ.ม.
3. เขตพระโขนง 27.9 มคก./ลบ.ม.
4. เขตบางรัก 27.7 มคก./ลบ.ม.
5. เขตบางพลัด 27.6 มคก./ลบ.ม.
6. เขตปทุมวัน 27.1 มคก./ลบ.ม.
7. เขตหนองแขม 26.6 มคก./ลบ.ม.
8. เขตลาดกระบัง 26.4 มคก./ลบ.ม.
9. เขตบางซื่อ 26.4 มคก./ลบ.ม.
10. เขตภาษีเจริญ 26.2 มคก./ลบ.ม.
11. เขตประเวศ 26 มคก./ลบ.ม.
12. เขตบางคอแหลม 25.8 มคก./ลบ.ม.
กรุงเทพเหนือ 19.3 - 33.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพตะวันออก 19 - 26.4 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพกลาง 15.6 - 25.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพใต้ 17.3 - 30.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงธนเหนือ 17.7 - 27.6 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงธนใต้ 16.9 - 26.6 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
ทั้งนี้ ฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง ภาพรวมคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี