นิวยอร์กเผชิญไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ระบาด สัปดาห์เดียวยอดป่วยพุ่งเป็นประวัติการณ์

รัฐนิวยอร์กพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ในสัปดาห์เดียวมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ โดยกรมอนามัยรัฐนิวยอร์กรายงานว่า มีผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อรวม 71,123 ราย สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 20 ธันวาคม เพิ่มขึ้น 38% จากสัปดาห์ก่อนหน้า ซึ่งถือเป็นจำนวนผู้ป่วยมากที่สุดในสัปดาห์เดียวนับตั้งแต่กรมอนามัยเริ่มเก็บข้อมูลในปี 2547
เจมส์ แมคโดนัลด์ ผู้อำนวยการกรมอนามัยรัฐนิวยอร์ก ระบุว่า แม้จำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่จะอยู่ในระดับสูง แต่ประชาชนสามารถป้องกันตัวเองและคนรอบข้างได้ด้วยวิธีง่าย ๆ เช่น ฉีดวัคซีน อยู่บ้านเมื่อป่วย และปฏิบัติมาตรการป้องกันประจำวัน
ขณะที่ข้อมูลจากศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (CDC) ระบุว่า การติดเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่กำลังเพิ่มขึ้นทั่วสหรัฐฯ สาเหตุหนึ่งมาจากการเกิดขึ้นของสายพันธุ์ใหม่ที่แพร่ระบาดเร็ว ซึ่งปัจจุบันเป็นสาเหตุของผู้ป่วยใหม่ส่วนใหญ่
สายพันธุ์ใหม่นี้เป็นการกลายพันธุ์ของเชื้อ H3N2 ที่พบได้ทั่วไป และกำลังแพร่ระบาดมากในหลายประเทศ ส่งผลให้เกิดความกังวลว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่ล่าสุดอาจไม่สามารถป้องกันสายพันธุ์นี้