สมัคร สส.เขตทั่วประเทศวันแรก รวม 3,092 คน กทม.มากสุด 449 คน

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศกำหนดให้วันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2568 เวลา 08.30 – 16.30 น. เป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งกำหนด นั้น
สำนักงาน กกต. ขอสรุปยอดผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ในวันแรกของการรับสมัคร ดังนี้ วันที่ 27 ธันวาคม 2568 มีผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 77 จังหวัด จำนวน 3,092 คน มีรายละเอียดแยกตามจังหวัด ดังนี้
กรุงเทพมหานคร 449 คน นครราชสีมา 120 คนเชียงใหม่ 93 คน ขอนแก่น 91 คน ชลบุรี 83 คน อุดรธานี และ บุรีรัมย์ 80 คน สมุทรปราการ 77 คนนนทบุรี 75 คน ปทุมธานี สุรินทร์ และ อุบลราชธานี 71 คน ศรีสะเกษ 67 คน นครศรีธรรมราช และร้อยเอ็ด 59 คน กาฬสินธุ์ 53 คน ชัยภูมิ เชียงราย 52 คน
สุราษฎร์ธานี 51 คน สงขลา 49 คน นครปฐม 48 คนสกลนคร 47 คน มหาสารคาม 45 คน เพชรบูรณ์ 42 คนพระนครศรีอยุธยา 37 คน นครสวรรค์ 36 คน นครพนมลพบุรี 35 คน กาญจนบุรี สุพรรณบุรี 34 คน นราธิวาสสพิษณุโลก 32 คน ปัตตานี 31 คน ลำปาง สมุทรสาคร 29 คน กำแพงเพชร เลย ระยอง 28 คน สุโขทัย น่าน หนองบัวลำภู และตรัง 26 คน สระบุรี สระแก้ว 25 คนฉะเชิงเทรา 24 คน จันทบุรี 23 คน ยะลา 22 คน
บึงกาฬ พิจิตร และตาก 21 คน ประจวบคีรีขันธ์ 20 คนพัทลุง ภูเก็ต และหนองคาย 19 คน ลำพูน อุตรดิตถ์และแพร่ 17 คน ยโสธร กระบี่ ปราจีนบุรี และพะเยา 16 คน เพชรบุรี 15 คน อำนาจเจริญ และชุมพร 14 คน มุกดาหาร 12 คน แม่ฮ่องสอน พังงา และนครนายก 11 คน อ่างทอง ชัยนาท 10 คน สตูล อุทัยธานี 9 คน ตราด7 คน สิงห์บุรี สมุทรสงคราม 6 คน และระนอง 4 คน