คาดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 มีผู้ใช้บริการสนามบินดอนเมืองมากกว่า 1 แสนคน/วัน

นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย เพื่อรองรับการเดินทางของผู้โดยสารในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 พร้อมสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนที่ใช้บริการในช่วงวันหยุดยาว และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลัง โดยมีคณะผู้บริหารท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ร่วมตรวจพื้นที่
ในโอกาสนี้ นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม พร้อมด้วยผู้บริหาร ทดม. ได้มอบของขวัญพิเศษแก่ผู้โดยสาร เพื่อส่งมอบความสุข สร้างบรรยากาศแห่งความอบอุ่นและความประทับใจตลอดการเดินทาง ณ บริเวณอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง
นายวิจิตต์ เปิดเผยว่า ทดม. มีความพร้อมอย่างเต็มกำลังในการรองรับผู้โดยสารในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการมากกว่า 100,000 คนต่อวัน โดยช่วงเวลาที่มีผู้โดยสารหนาแน่นที่สุด (Peak Periods) ทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ ได้แก่ ช่วงเวลา 09.00-11.00 น. และ 16.00-19.00 น. ขณะที่ช่วงเวลา 05.00-07.00 น. จะมีผู้โดยสารเที่ยวบินภายในประเทศหนาแน่นเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นเที่ยวบินแรกของทุกสายการบิน
ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและราบรื่นในการเดินทาง ขอความร่วมมือผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง และตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบินก่อนเดินทาง เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
ท่าอากาศยานดอนเมืองมีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการและความปลอดภัย ภายใต้แนวคิด "World Class Hospitality" พร้อมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อสร้างประสบการณ์การเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว และไร้รอยต่อ อีกทั้งได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในทุกส่วนงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการให้บริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานในทุกขั้นตอน
นายวิจิตต์ กล่าวในตอนท้ายว่า ท่าอากาศยานดอนเมืองพร้อมมอบประสบการณ์การเดินทางที่พิเศษและน่าประทับใจยิ่งขึ้น โดยยังคงมุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานท่าอากาศยานในทุกมิติ ทั้งด้านการบริการ ความปลอดภัย และนวัตกรรม เพื่อส่งมอบความประทับใจในระดับสากล และร่วมขับเคลื่อน AOT สู่การเป็นผู้ดำเนินการและบริหารจัดการท่าอากาศยานระดับโลกอย่างยั่งยืน