7 วันมีผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วเกือบ 6 แสนคน

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สรุปยอดจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร รวม 7 วันของการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 20-26 ธันวาคม 2568 รวมจำนวน 577,633 คน พบว่ามีผู้ขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง จำนวน 1,759 คน มีผู้ขอใช้สิทธิ เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจำนวน528,816 คน และมีผู้ขอลงคะแนนออกเสียงนอกราชอาณาจักรจำนวน 47,058 คน
สำหรับการเปิดให้ประชาชนที่มีกิจธุระจำเป็น ไม่สามารถไปออกเสียงเลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ หรือประชาชนที่อยู่นอกราชอาณาจักร รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติการในวันเลือกตั้ง สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2568 - 5 มกราคม 2569
สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วเปลี่ยนใจหรือไม่สะดวกจะไปใช้สิทธิในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 เนื่องจากไม่สามารถออกเสียงประชามติล่วงหน้าได้ สามารถยกเลิกการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าได้ เพื่อจะได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง พร้อมกับการออกเสียงประชามติ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ได้