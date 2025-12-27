กต.ประณามกัมพูชาใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล หลังทหารไทยเสียขารายที่ 10

กระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการณ์ประท้วงต่อเหตุการณ์ที่ทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลเป็นรายที่ 10 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม มีเนื้อหาว่า
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2568 กำลังพลสังกัดกองพันทหารราบที่ 12 ประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลที่ฝ่ายกัมพูชาวางไว้ในพื้นที่สัตตะโสม จังหวัดศรีสะเกษ ส่งผลให้มีทหารไทยได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพถาวร 1 นาย
ไทยขอแสดงความเสียใจต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว และขอประณามการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลของกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของไทย และพันธกรณีตามอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล (อนุสัญญาออตตาวา) ที่กัมพูชาเป็นรัฐภาคีอย่างโจ่งแจ้งอีกครั้ง
เหตุการณ์นี้ยิ่งตอกย้ำความสำคัญและความจำเป็นอย่างเร่งด่วนของการยึดมั่นในการปฏิบัติตามแถลงการณ์ร่วม (Joint Statement) เกี่ยวกับการหยุดยิงที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามร่วมกันในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย – กัมพูชา (GBC) สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3/2568 ในวันเดียวกันซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการร่วมกันเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อความปลอดภัยของทหารและพลเรือนในพื้นที่ชายแดนโดยเร็ว
ไทยจะมีหนังสือประท้วงถึงกัมพูชาและจะดำเนินการตามกลไกของอนุสัญญาออตตาวาอย่างถึงที่สุดต่อไป ในการนี้ ประเทศไทยขอเรียกร้องให้กัมพูชาหยุดการกระทำที่ละเมิดอนุสัญญาฯ โดยทันทีและให้ความร่วมมืออย่างจริงใจในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดตามแนวชายแดน เพื่อรักษาไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของแถลงการณ์ร่วมของการประชุม GBC ที่ทั้งสองฝ่ายต้องเคารพและปฏิบัติตามโดยทันที