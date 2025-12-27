ทหารไทยเสียขารายที่ 10 จากการเหยียบทุ่นระเบิดที่สัตตะโสม

ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 แถลงสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2568 เมื่อเวลา 13.00 น. โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 ขอแสดงความเสียใจต่อกำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดและถูกยิงในพื้นที่สัตตะโสม จ.สุรินทร์ เมื่อเวลา 11.46 น. พัน.ร.12 ได้ปฏิบัติการทางทหารเพื่อเข้ากวาดล้างคูติดต่อภายในฐานของฝ่ายกัมพูชา ที่อยู่บริเวณทิศตะวันตกเขาสัตตะโสม
โดยระหว่างการกวาดล้าง พลฯ นรินทร์ เงาไพร ได้เหยียบทุ่นระเบิดที่ทหารกัมพูชาวางไว้ ได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณขาข้างซ้าย
นอกจากนั้น มีกำลังพลถูกยิงจำนวน 2 นาย ได้แก่ จ.ส.อ.สิระศิก จิตบุญ ถูกยิงที่ฝ่ามือข้างซ้ายกับแขนข้างขวา และ ส.อ.สุขสันต์ โนนโพธิ์ ถูกยิงที่ต้นแขนด้านหลังข้างขวา
พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า เมื่อเวลาประมาณ 11.30 น. วันที่ 27 ธันวาคม 2568 กองทัพบกได้รับรายงานจากกองทัพภาคที่ 2 ว่า กำลังพลประสบอุบัติเหตุจากทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN-2 ขณะนี้ผู้บาดเจ็บอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด โดยอาการอยู่ในการควบคุมของทีมแพทย์
ภายหลังเกิดเหตุหน่วยได้ปฐมพยาบาล และนำส่งต่อโรงพยาบาลใกล้เคียง สำหรับการปฏิบัติต่อที่หมาย อยู่ในขั้นตอนของการเสริมความมั่นคง และจัดระเบียบใหม่ เพื่อการสถาปนาเป็นแนวการวางกำลังของฝ่ายเราต่อไป