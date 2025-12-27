รทสช.เปิดรายชื่อ-หมายเลขผู้สมัคร สส. 33 เขต กทม.

ภายหลังการเข้ารับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และการจับสลากหมายเลขประจำตัว ผู้สมัคร พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ได้ประกาศรายชื่อพร้อมหมายเลขผู้สมัครทั้ง 33 เขต ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียม ความพร้อมเดินหน้าหาเสียง ดังนี้
เขต 1 นายพลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์ เบอร์ 6 เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตบางรัก
เขต 2 นายวนัส ฮ้อแสงชัย เบอร์ 7 เขตสาทร เขตปทุมวัน เขตราชเทวี
เขต 3 นายกันต์ณกฤต ยูนิพันธ์ เบอร์ 11 เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา
เขต 4 นายสกลภัทร ประยูรรัตน์ เบอร์ 12 เขตคลองเตย เขตวัฒนา
เขต 5 นางสุภกฤตา ธงไชย เบอร์ 7 เขตห้วยขวาง เขตวังทองหลาง (แขวงวังทองหลาง แขวงสะพานสอง แขวงพลับพลา)
เขต 6 นายชณทัต ปัทมะภูวดล เบอร์ 3 เขตพญาไท เขตดินแดง
เขต 7 นายชื่นชอบ คงอุดม เบอร์ 4 เขตบางซื่อ เขตดุสิต (แขวงถนนนครไชยศรี)
เขต 8 นางสาวอรัญญา มณีแจ่ม เบอร์ 15 เขตหลักสี่ (แขวงทุ่งสองห้อง) เขตจตุจักร (แขวงลาดยาว แขวงจอมพล แขวงจตุจักร)
เขต 9 นายวัทธิกร หรุ่นศิริ เบอร์ 9 เขตบางเขน (แขวงอนุสาวรีย์) เขตจตุจักร (แขวงจันทรเกษม แขวงเสนานิคม) เขตหลักสี่ (แขวงตลาดบางเขน)
เขต 10 นายภูพิพัฒน์ สาวพัฒนะธาดา เบอร์ 1 เขตดอนเมือง
เขต 11 นายกร สิงห์ธีร์ เบอร์ 4 เขตสายไหม (แขวงสายไหม แขวงคลองถนน)
เขต 12 นายธนกฤต ธนิศราพงศ์ เบอร์ 11 เขตสายไหม (แขวงออเงิน) เขตบางเขน (แขวงท่าแร้ง) เขตลาดพร้าว (แขวงจรเข้บัว)
เขต 13 นายกฤษณ์ เครือเจริญพร เบอร์ 11 เขตลาดพร้าว (แขวงลาดพร้าว) เขตบึงกุ่ม (แขวงนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์)
เขต 14 นายปรีชาชัย พิพรรธน์ธนาดุล เบอร์ 10 เขตบางกะปิ เขตวังทองหลาง (แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์)
เขต 15 นางสาวชัญญาพัชญ์ ธนโชติสวัสดิพร เบอร์ 4 เขตคันนายาว เขตบึงกุ่ม (แขวงคลองกุ่ม)
เขต 16 นายอัฏฐพล สิทธิชัยอารีกิจ เบอร์ 5 เขตคลองสามวา (แขวงสามวาตะวันตก แขวงบางชัน แขวงทรายกองดิน)
เขต 17 นายกรัณ ดรัลพงศ์ เบอร์ 8 เขตหนองจอก (แขวงกระทุ่มราย แขวงหนองจอก แขวงคลองสิบ แขวงคลองสิบสอง แขวงคู้ฝั่งเหนือ) เขตคลองสามวา (แขวงสาม วาตะวันออก แขวงทรายกองดินใต้)
เขต 18 นายฮาซัน วันนุ เบอร์ 9 เขตหนองจอก (แขวงโคกแฝด แขวงลำผักชี แขวงลำต้อยติ่ง) เขตลาดกระบัง (แขวงลำปลาทิว) เขตมีนบุรี (แขวงแสนแสบ)
เขต 19 นายภูเบศ โพธิ์โซ๊ะ เบอร์ 5 เขตมีนบุรี (แขวงมีนบุรี) เขตสะพานสูง (แขวงสะพานสูง แขวงราษฎร์พัฒนา)
เขต 20 นายวีรภัทร พันธ์หาญ เบอร์ 12 เขตลาดกระบัง (แขวงลาดกระบัง แขวงคลองสองต้นนุ่น แขวงคลองสามประเวศ แขวงทับยาว แขวงขุมทอง)
เขต 21 นางสุภาวดี บางใหญ่ เบอร์ 10 เขตประเวศ (แขวงประเวศ แขวงดอกไม้) เขตสะพานสูง (แขวงทับช้าง)
เขต 22 นายพงศ์ไพศาล มะลูลีม เบอร์ 3 เขตสวนหลวง เขตประเวศ (แขวงหนองบอน)
เขต 23 ร.ต.อ.หญิงอัยรดา บำรุงรักษ์ เบอร์ 12 เขตบางนา เขตพระโขนง
เขต 24 นายรัชชานนท์ สมบัติลาภตระกูล เบอร์ 8 เขตธนบุรี (แขวงบุคคโล แขวงตลาดพลู แขวงดาวคะนอง แขวงสำเหร่) เขตคลองสาน เขตราษฎร์บูรณะ (แขวงบางปะกอก)
เขต 25 นางปราณี ธรรมนิยม เบอร์ 12 เขตทุ่งครุ เขตราษฎร์บูรณะ (แขวงราษฎร์บูรณะ)
เขต 26 นายชัยณรงค์ ธีรการุณวงศ์ เบอร์ 5 เขตบางขุนเทียน (แขวงท่าข้าม) เขตจอมทอง (แขวงบางค้อ แขวงบางมด แขวงจอมทอง)
เขต 27 นายทรงยศ บุญบำรุงชัย เบอร์ 9 เขตบางบอน (แขวงบางบอนใต้ แขวงคลองบางบอน) เขตบางขุนเทียน (แขวงแสมดำ)
เขต 28 นายจักรทิพย์ วงษ์งามสวย เบอร์ 5 เขตจอมทอง (แขวงบางขุนเทียน) เขตบางบอน (แขวงบางบอนเหนือ แขวงคลองบางพราน) เขตหนองแขม (แขวงหนองแขม)
เขต 29 นายอริย์ธัช ชาติอารยะพงศ์ เบอร์ 9 เขตบางแค (แขวงบางแคเหนือ แขวงบางไผ่) เขตหนองแขม (แขวงหนองค้างพลู)
เขต 30 นายกวิน ชาตะวนิช เบอร์ 4 เขตบางแค (แขวงบางแค แขวงหลักสอง) เขตภาษีเจริญ (แขวงบางหว้า แขวงบางด้วน แขวงคลองขวาง)
เขต 31 นายสรวิศ วัฒนะโชติ เบอร์ 8 เขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน (แขวงคลองชักพระ แขวงตลิ่งชัน แขวงฉิมพลี แขวงบางพรม แขวงบางระมาด)
เขต 32 นางสาวกัญญาวีร์ จารุสัมพันธ์กนก เบอร์ 9 เขตบางกอกน้อย (แขวงศิริราช) เขตบางกอกใหญ่ เขตภาษีเจริญ (แขวงบางจาก แขวงบางแวก แขวงปากคลองภาษีเจริญ แขวงคูหา สวรรค์) เขตตลิ่งชัน (แขวงบางเชือกหนัง) เขตธนบุรี (แขวงวัดกัลยาณ์ แขวงหิรัญรูจี แขวงบางยี่เรือ)
เขต 33 นายธนกร คงอุดม เบอร์ 13 เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย (แขวงบ้านช่างหล่อ แขวงบางขุนนนท์ แขวงบางขุนศรี แขวงอรุณอมรินทร์)