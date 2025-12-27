เริ่มต้นการเดินทางช่วงปีใหม่ ยอดผู้ใช้บริการระบบราง 1.6 ล้านคน-เที่ยว ต่ำกว่าเป้า 5.8%

นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (26 ธ.ค.) ซึ่งเป็นวันแรกของแผนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2568 – 5 มกราคม 2569 (รวม 11 วัน) ของกระทรวงคมนาคม พบว่ามีประชาชนใช้บริการระบบราง รวมทั้งสิ้น 1,618,867 คน-เที่ยว ต่ำกว่าประมาณการ 101,314 คน-เที่ยว หรือต่ำกว่าประมาณการ 5.89% (ที่ประมาณการ 1,720,181 คน-เที่ยว) แบ่งเป็น รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำนวน 88,750 คน-เที่ยว และรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และรถไฟชานเมือง จำนวน 1,530,117 คน-เที่ยว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. รถไฟระหว่างเมืองของ รฟท. ให้บริการรวม 211 ขบวน (รวมขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร 2 ขบวน คือ ขบวน 5 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – เชียงใหม่ และขบวน 983 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – ยะลา รองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 584 คน-เที่ยว) มีผู้ใช้บริการจำนวน 88,750 คน-เที่ยว น้อยกว่าประมาณการ 3,304 คน-เที่ยว หรือต่ำกว่าประมาณการ 3.59% แบ่งเป็นผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 36,025 คน-เที่ยว และเชิงสังคม 52,725 คน-เที่ยว
โดยพบว่า สายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 27,266 คน-เที่ยว รองลงมา คือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ มีผู้ใช้บริการ 23,910 คน-เที่ยว สายเหนือ 18,417 คน-เที่ยว สายตะวันออก 10,304 คน-เที่ยว และสายแม่กลองและมหาชัย 8,853 คน-เที่ยว โดยไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) และสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
2. ระบบรถไฟฟ้า ให้บริการเดินรถไฟฟ้ารวม 3,590 เที่ยว (รวมเสริม 41 เที่ยว) มีผู้ใช้บริการรวม 1,530,117 คน-เที่ยว ต่ำกว่าประมาณการ 98,010 คน-เที่ยว หรือต่ำกว่าประมาณการ 6.02% ประกอบด้วย
- รถไฟฟ้า Airport Rail Link ให้บริการ 223 เที่ยว (รวมเสริม 8 เที่ยว) มีผู้ใช้บริการ72,853 คน-เที่ยว
- รถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ให้บริการ 294 เที่ยว มีผู้ใช้บริการ 39,650 คน-เที่ยว
- รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สีม่วง) ให้บริการ 321 เที่ยว (รวมเสริม 3 เที่ยว) มีผู้ใช้บริการ 71,681 คน
- รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) ให้บริการ 501 เที่ยว (รวมรถเสริม 30 เที่ยว) มีผู้ใช้บริการ 454,788 คน-เที่ยว
- รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว (สายสุขุมวิทและสายสีลม) ให้บริการ 1,240 เที่ยว มีผู้ใช้บริการ 762,401 คน-เที่ยว
- รถไฟฟ้าสายสีทอง ให้บริการ 219 เที่ยว มีผู้ใช้บริการ 10,585 คน- เที่ยว
- รถไฟฟ้าสายนัคราพิพัฒน์ (สีเหลือง) ให้บริการ 276 เที่ยว มีผู้ใช้บริการ 48,300 คน-เที่ยว
- รถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู ให้บริการ 516 เที่ยว มีผู้ใช้บริการ 69,859 คน-เที่ยว (รวมส่วนต่อขยาย 240 เที่ยว มีผู้ใช้บริการจำนวน 4,748 คน-เที่ยว)
นายพิเชฐ กล่าวว่า สำหรับในวันนี้ รฟท. ได้พ่วงตู้โดยสารไปกับขบวนรถโดยสารที่มีผู้โดยสารหนาแน่น และจัดขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารเที่ยวกลับ 2 ขบวน ได้แก่ ขบวน 984 ชุมทางหาดใหญ่-กรุงเทพอภิวัฒน์ และขบวน 6 เชียงใหม่- กรุงเทพอภิวัฒน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้ระบบราง