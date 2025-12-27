จีนผ่านกฎหมายโดรน หนุนเศรษฐกิจน่านฟ้าต่ำ มีผล 1 ก.ค.ปีหน้า

สื่อทางการจีนรายงานในวันนี้ (27 ธ.ค.) ว่า จีนผ่านกฎหมายฉบับแก้ไขครั้งแรกที่กำกับดูแลอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน อย่างเป็นทางการ การแก้ไขกฎหมายครั้งนี้คาดว่าจะเปลี่ยนโฉมภาคเศรษฐกิจโดรนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในน่านฟ้าระดับต่ำของจีนที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาประชาชนแห่งชาติ (NPC) อนุมัติการแก้ไขกฎหมายการบินพลเรือนในวันนี้ โดยเพิ่มบทบัญญัติให้โดรนต้องได้รับการรับรองความสมควรเดินอากาศ ซึ่งช่วยอุดช่องว่างด้านกฎระเบียบที่สำคัญ
การปรับปรุงกฎหมายมีขึ้นในช่วงที่จีนพัฒนาภาคเศรษฐกิจน่านฟ้าระดับต่ำ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติ มุ่งเน้นกิจกรรมเชิงพาณิชย์ในระดับความสูงต่ำกว่า 3,000 เมตร โดยคาดว่าจะขยายตัวจากมูลค่า 1.5 ล้านล้านหยวน ในปี 2568 เป็นกว่า 2 ล้านล้านหยวน หรือราว 2.8 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2573 ตามการประเมินของสถาบันวิทยาศาสตร์จีน มหาวิทยาลัยปักกิ่ง และสำนักงานการบินพลเรือนจีน (CAAC)
ภายใต้กฎใหม่ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 หน่วยงานและบุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การผลิต การนำเข้า การบำรุงรักษา และการใช้งานโดรน จะต้องได้รับการรับรองความสมควรเดินอากาศตามที่กฎหมายกำหนด