"อนุทิน" เยือนสุพรรณฯ ไหว้ "อนุสาวรีย์บรรหาร" - "วราวุธ" นำทีม สส. ต้อนรับ

เมื่อเวลา 11.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เดินทางถึง จ.สุพรรณบุรี ได้ไปไหว้อนุสาวรีย์นายบรรหาร ศิลปอาชา บริเวณด้านหน้าอุทยานมังกรสวรรค์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา นำทีมผู้สมัคร สส.พรรคภูมิใจไทยทั้ง 5 เขต ประกอบด้วย เขต 1 นายสรชัด สุจิตต์, เขต 2 นายณัฐวุฒิ ประเสิรฐสุวรรณ, เขต 3 นายนพดล มาตรศรี, เขต 4 นายเสมอกัน เที่ยงธรรม และเขต 5 นายประภัตร โพธสุธน
นอกจากนี้ มีนายอุดม โปร่งฟ้า นายก อบจ.สุพรรณบุรี มาร่วมต้อนรับนายอนุทิน ชาญวีรกูล ด้วย จากนั้นมีการถ่ายรูปร่วมกันบริเวณอนุสาวรีย์นายบรรหาร ก่อนเดินทางต่อไปยังชมเดือนคอมเพล็กซ์ ในการเปิดป้ายที่ทำการพรรคภูมิใจไทย สาขาสุพรรณบุรี โดยมีประชาชนมาร่วมงานกว่า 2,000 คน ก่อนเดินทางไปต่อที่ จ.นครปฐม