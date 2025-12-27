ปชช.เริ่มทยอยเดินทาง บขส.คาดวันนี้มีผู้โดยสารกว่าแสนคน

นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) คาดการณ์ว่า วันนี้ (27 ธ.ค. 68) ประชาชนจะทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 เที่ยวไป – กลับ อย่างต่อเนื่อง ประมาณ 100,000 – 120,000 คน ใช้รถโดยสาร (รถ บขส. และรถร่วมฯ) ประมาณ 6,000 เที่ยว และ บขส. ได้จัดรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถเสริม 30) ประมาณ 800 – 1,000 คัน เพื่อรองรับการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าว
สำหรับข้อมูลการเดินรถเมื่อวานนี้ (26 ธ.ค. 68) มีผู้โดยสารเดินทางออกจากกรุงเทพฯ เที่ยวไป จำนวน 79,608 คน เที่ยวกลับ จำนวน 54,672 คน รวมทั้งสิ้น 134,280 คน ใช้รถโดยสาร (รถ บขส. และรถร่วมฯ) เที่ยวไป จำนวน 3,632 เที่ยว เที่ยวกลับ จำนวน 3,256 เที่ยว รวมทั้งสิ้น 6,888 เที่ยว ซึ่ง บขส. สามารถบริหารจัดการเดินรถได้อย่างเพียงพอ ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง
อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารที่จองตั๋ว บขส. ล่วงหน้า ในเส้นทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ตั้งแต่เที่ยวเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ให้ตรวจสอบข้อมูลการเดินทางในตั๋วโดยสาร และจุดที่ขึ้นรถโดยสาร ในวันนี้ (27 ธ.ค.68) รถโดยสาร บขส. จะออกที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 และรถเสริม ออกที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ประตู 2
ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางและจองตั๋ว บขส. ได้ที่เว็บไซต์ บขส. https://tcl99web.transport.co.th, Application E – ticket, Facebook Page : บขส. (www.facebook.com/BorKorSor99), Line : บขส.99 (Id : @TCL99) และช่องจำหน่ายตั๋วโดยสาร บขส. ทั่วประเทศ หรือ โทร. 0 – 2936 – 3660
สำหรับข้อมูลการเดินรถเมื่อวานนี้ (26 ธ.ค. 68) มีผู้โดยสารเดินทางออกจากกรุงเทพฯ เที่ยวไป จำนวน 79,608 คน เที่ยวกลับ จำนวน 54,672 คน รวมทั้งสิ้น 134,280 คน ใช้รถโดยสาร (รถ บขส. และรถร่วมฯ) เที่ยวไป จำนวน 3,632 เที่ยว เที่ยวกลับ จำนวน 3,256 เที่ยว รวมทั้งสิ้น 6,888 เที่ยว ซึ่ง บขส. สามารถบริหารจัดการเดินรถได้อย่างเพียงพอ ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง
อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารที่จองตั๋ว บขส. ล่วงหน้า ในเส้นทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ตั้งแต่เที่ยวเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ให้ตรวจสอบข้อมูลการเดินทางในตั๋วโดยสาร และจุดที่ขึ้นรถโดยสาร ในวันนี้ (27 ธ.ค.68) รถโดยสาร บขส. จะออกที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 และรถเสริม ออกที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ประตู 2
ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางและจองตั๋ว บขส. ได้ที่เว็บไซต์ บขส. https://tcl99web.transport.co.th, Application E – ticket, Facebook Page : บขส. (www.facebook.com/BorKorSor99), Line : บขส.99 (Id : @TCL99) และช่องจำหน่ายตั๋วโดยสาร บขส. ทั่วประเทศ หรือ โทร. 0 – 2936 – 3660