สตง.แจ้งผลตรวจอาคารถล่ม อัยการสั่งฟ้องอาญาผู้ต้องหา 23 ราย

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ชี้แจงกรณีเหตุการณ์อาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (แห่งใหม่) ถล่มลง เมื่อ 28 มีนาคม 2568 จัดส่งเอกสารหลักฐานให้คณะกรรมการและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ คณะกรรมสืบสวนข้อเท็จจริง คณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการวิสามัญ คณะอนุกรรมาธิการ พนักงานสอบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สำนักงาน ป.ป.ช. และคณะผู้ตรวจสอบของกรมบัญชีกลาง โดยมีรายละเอียดความคืบหน้าการดำเนินการ ดังนี้
การตรวจสอบของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง (1) พบว่าการพังถล่มเริ่มต้นที่ส่วนล่างของอาคาร ชั้น 1-4 เนื่องจากแรงเฉือนที่เกิดจากแผ่นดินไหวกระทำต่อผนังรับแรงเฉือนจนเกิดการวิบัติ (2) ผลทดสอบเฉลี่ยของก้อนตัวอย่างคอนกรีตจากผนังรับแรงเฉือนได้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (3) แบบรายละเอียดที่ใช้ในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ ส่งผลให้อาคารรับแรงกระทำได้น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด (4) ระยะฝังของเหล็กเสริมที่จุดต่อของ Link Beam กับผนังรับแรงเฉือนน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด ทำให้จุดต่อบริเวณดังกล่าวอ่อนแอลง
การดำเนินคดีอาญา : พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ ได้สรุปสำนวนและพนักงานอัยการได้มีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งที่เป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา จำนวน 23 ราย ต่อศาลอาญา ในฐานความผิดเกี่ยวกับการออกแบบ ควบคุม และก่อสร้างอาคารโดยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการอันพึงกระทำ เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย รวมถึงความผิดฐานร่วมกันปลอมและใช้เอกสารปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 91, 227, 238, 264 และมาตรา 268, พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 , พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตลอดจนกฎกระทรวงและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
การดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) : กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินการสอบสวนกรณีความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาไปยังพนักงานอัยการ นอกจากนี้ในกรณีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 และกรณีมีการร้องเรียนและกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ซึ่งอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะไต่สวนและวินิจฉัย กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ส่งเรื่องให้สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการ
การดำเนินการของสำนักงาน ป.ป.ช. : จากกรณีที่มีการส่งเรื่องให้สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งให้ สตง. ส่งมอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง สตง. ได้จัดส่งเอกสารหลักฐานให้สำนักงาน ป.ป.ช. ตามที่ร้องขอแล้วการตรวจสอบของกรมบัญชีกลาง : คณะผู้ตรวจสอบของกรมบัญชีกลางได้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย สตง. ได้ตอบข้อซักถามและชี้แจงข้อมูล พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อการตรวจสอบดังกล่าวแล้วสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ยินดีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ และเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม โดยพร้อมดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิด เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณชน