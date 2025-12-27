GBC ไทย-กัมพูชา ลงนามหยุดยิงตั้งแต่เที่ยงวันนี้ สังเกตการณ์ต่อ 72 ชม.

พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย-กัมพูชา (GBC) ที่ จ.จันทบุรี ว่า ในการประชุม GBC ครั้งนี้ ได้มีการจัดทำแถลงการณ์ร่วม หรือ Joint Statement ระหว่างไทย-กัมพูชา เพื่อใช้เป็นหลักการสำคัญในการแก้ไขปัญหาทวิภาคีของสองประเทศ โดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันกำหนดมาตรการที่สำคัญ ได้แก่
- ให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันนี้
- ทั้งสองฝ่ายยังคงกำลังทหารในพื้นที่ในระดับปัจจุบัน โดยต้องไม่มีการเคลื่อนย้าย หรือเสริมกำลังเพิ่มเติมเข้าหากัน
- ทั้งสองฝ่ายต้องไม่มีการโจมตี หรือยั่วยุซ้ำ
- ให้ติดตามเฝ้าสังเกตการณ์การหยุดยิงเป็นเวลา 72 ชั่วโมง เพื่อยืนยันว่าการหยุดยิงเกิดขึ้นจริง และมีความต่อเนื่อง
- เมื่อสถานการณ์สงบลง ประชาชนจะสามารถกลับเข้าที่อยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัย จากนั้นจะปล่อยตัวทหารกัมพูชาทั้ง 18 นาย ซึ่งเป็นไปตามหลักสากล ที่กำหนดให้การปล่อยตัวจะมีขึ้นเมื่อสิ้นสุดความเป็นปรปักษ์