จับหมายเลขผู้สมัคร สส.เขต กทม.-"เอิร์ธ พงศกร" ได้เบอร์ 1 "อี้ แทนคุณ" เบอร์ 12

การเปิดรับสมัครเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง วันแรกของ กทม. ทั้ง 33 เขต หลังเวลา 08.30 น. พบมีผู้ลงชื่อแสดงความจำนงในการสมัครรวม 446 คน แต่ละเขตมีผู้สมัครเกิน 10 คน กรรมการประจำเขตเลือกตั้งได้ดำเนินการรับสมัคร โดยได้มีการอธิบายขั้นตอนการรับสมัคร เมื่อผู้สมัครได้รับการตรวจเอกสารหลักฐาน พร้อมค่าสมัครแล้ว กรรมการประจำเขตเลือกตั้งจึงได้จับสลากเพื่อหาลำดับในการจับสลากลำดับผู้สมัครที่จะยื่นเอกสารและหมายเลขประจำตัว เนื่องจากผู้สมัครไม่สามารถตกลงกันเองได้
เมื่อผู้สมัครจับจะได้หมายเลขประจำตัวแล้ว พบว่าบรรดากองเชียร์ที่อยู่บนอัฒจรรย์โดยรอบจะมีการติดหมายเลขผู้สมัครที่ตนเองสนับสนุนบนป้ายหาเสียงทันที พร้อมกับส่งเสียงแสดงความยินดี
ผลการจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร เช่น เขต 1 นายแทนคุณ จิตต์อิสระ พรรคโอกาสใหม่ ได้หมายเลข 12
เขต 4 นายพงศกร ขวัญเมือง พรรคประชาธิปัตย์ ได้หมายเลข 1 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ พรรคพลังประชารัฐ ได้หมายเลข 5
เขต 7 นายชื่นชอบ คงอุดม พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้หมายเลข 4, นางลลิตา ฤกษ์สำราญ พรรคภูมิใจไทย ได้ หมายเลข 6
เขต 8 นายสุรชาติ เทียนทอง พรรคเพื่อไทย ได้หมายเลข 5
เขต 9 นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ พรรคประชาชน ได้หมายเลข 5 น.ส.พัชรวณัน เบญจวิทย์วิไล พรรครักชาติ ได้หมายเลข 7 นายสายัณต์ จันทร์เหมือนเผือก พรรคเพื่อไทย ได้หมายเลข 8
เขต 11 นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ พรรคภูมิใจไทย ได้หมายเลข 13 นายวรัญชัย โชคชนะ พรรคประชาธิปไตยใหม่ ได้หมายเลข 3
เขต 13 นายภานุพงศ์ ลักษณวิศิษฎ์ พรรคประชาธิปัตย์ ได้หมายเลข 8 นายแมน เจริญวัลย์ พรรคเพื่อไทย ได้หมายเลข 2
เขต 15 นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ พรรคเพื่อไทย ได้หมายเลข 6
เขต 16 นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ พรรคเพื่อไทย ได้หมายเลข 7 นายสุนันท์ มีนมณี พรรคประชาธิปัตย์ ได้หมายเลข 8
เขต 17 นายไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ์ พรรคเพื่อไทย ได้หมายเลข 6
เขต 18 นายธีรัจชัย พันธุมาศ พรรคประชาชน ได้หมายเลข 10 ภาณุมาศ
เขต 19 นางสาวขวัญจิรา มีนชัยนันท์ พรรคเพื่อไทย ได้หมายเลข 1
เขต 20 น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ พรรคเพื่อไทย ได้หมายเลข 11
เขต 22 นายพงศ์พล ยอดเมืองเจริญ พรรคภูมิใจไทย ได้หมายเลข 8
เขต 23 นายวัฒนา เซ่งไพเราะ พรรคพลังประชารัฐ ได้หมายเลข 9
เขต 33 นายสุไพรพล เพ็ญแข พรรคเพื่อไทย ได้หมายเลข 1
หลังผู้สมัครจับสลากได้หมายเลขประจำตัวแล้ว จึงได้ยื่นเอกสารการสมัคร และชำระค่าสมัคร เมื่อเรียบร้อยก็ได้ออกไปพบปะกับผู้สนับสนุน และเริ่มออกหาเสียงทันที อย่างไรก็ตาม การรับสมัคร สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จะมีถึงวันที่ 31 ธันวาคม