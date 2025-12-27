อดีตนายกฯ มาเลย์อ่วม! ศาลสั่งจำคุกเพิ่ม 15 ปี ปรับ-ยึดทรัพย์คดี 1MDB

นายนาจิบ ราซัก อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ซึ่งกำลังถูกคุมขัง ได้รับโทษจำคุกเพิ่มอีก 15 ปี จากคดีทุจริตและข้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งไหลเข้าสู่บัญชีธนาคารส่วนตัวของเขาจากกองทุน 1Malaysia Development Berhad (1MDB) ของรัฐ ที่เขาเป็นผู้ก่อตั้ง
ทั้งนี้ ศาลสูงมีคำพิพากษาให้นายนาจิบ ราซัก วัย 72 ปี มีความผิดในข้อหาทั้งหมด 25 กระทง แบ่งเป็นข้อหาใช้อำนาจโดยมิชอบตามกฎหมายต่อต้านการทุจริต 4 กระทง และข้อหาฟอกเงิน 21 กระทง ซึ่งเกี่ยวข้องกับเงินรวม 2.28 พันล้านริงกิต หรือ 560 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่ถูกโอนจากกองทุน 1MDB เข้าสู่บัญชีส่วนตัวของเขาในช่วงปี 2554–2557
นอกจากนี้ ศาลสูงยังสั่งปรับนายนาจิบ ราซัก เป็นเงิน 1.14 หมื่นล้านริงกิต และมีคำสั่งยึดทรัพย์สินมูลค่า 2.08 พันล้านริงกิต ด้วย