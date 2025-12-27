"บิ๊กโจ๊ก" รับทราบข้อหา-ปฏิเสธติดสินบน ป.ป.ช.

เมื่อคืนที่ผ่านมา พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ หักพาล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เดินทางมายัง บก.ปปป. เพื่อรับทราบข้อหาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และร่วมกันเป็นผู้ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงานฯ หลังเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นเป้าหมาย 11 จุด ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ที่มีความเกี่ยวข้องกับ พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ กรณีถูกแจ้งความดำเนินคดีนำทองแท่ง 246 บาท ติดสินบนเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ให้ช่วยล้มคดี
เบื้องต้น พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ ยังไม่ยอมให้การกับพนักงานสอบสวน กระทั่งต่อมา พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เดินทางมาถึงพร้อมแสดงตัวว่าเป็นรองหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนคดีนี้ พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ จึงยอมรับฟังตามขั้นตอน
พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ ระบุว่าจะขอให้การตามข้อเท็จจริง และให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา ซึ่งพนักงานสอบสวนจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป