ประธาน กกต.พอใจสมัคร สส.เขตวันแรก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เดินทางไปยังอาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์กีฬาเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง เพื่อตรวจความเรียบร้อยของสถานที่ในการรับสมัครเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขต ในวันแรก ว่า ภาพรวมของการเปิดรับสมัคร สส.เขต ทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขณะที่การรับสมัคร สส. แบบบัญชีรายชื่อในวันที่ 28 ธันวาคมนี้ กกต. ได้เตรียมพร้อมไว้เรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ อยากฝากถึงประชาชนให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากเพราะอยากให้มีสถิติการเลือกตั้งมากกว่าปี 2566 ที่มีเพียงร้อยละ 75 ถ้าออกมาใช้สิทธิ์มาก ตัวชี้วัดว่าประชาชนมีความสนใจการเมือง และเชื่อว่าประชาชนจะพิจารณาเลือก สส. ที่ดี มีคุณภาพ มีความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อไปทำหน้าที่นิติบัญญัติ และประเทศจะเดินหน้าได้ ขอเน้นย้ำเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงไม่ควรเกิดขึ้น พรรคการเมืองทุกพรรคควรสู้กันด้วยเรื่องนโยบาย ว่าสามารถทำประโยชน์เพื่อประชาชนและประเทศชาติได้อย่างไร