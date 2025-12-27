ทภ.2 อัปเดตสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา หลายพื้นที่ยังตึงเครียด ไทยคุมพื้นที่หลักได้ทั้งหมด

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 27 ธันวาคม 2568 กองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา วานนี้ (26 ธ.ค.68) ยังคงมีความตึงเครียดหลายจุด โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเกิดการปะทะด้วยอาวุธยิงสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ขณะที่กองกำลังฝ่ายไทย ยังสามารถควบคุมพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญไว้ได้
ชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่ช่องบกและช่องอานม้า ฝ่ายไทยวางกำลังตรึงตลอดแนว พร้อมเร่งสร้างที่กำบังแข็งแรงในจุดยุทธศาสตร์สำคัญ รวมถึงดำเนินการเคลียร์และทำลายบังเกอร์ของฝ่ายกัมพูชาเพื่อสถาปนาความมั่นคงในพื้นที่
ชายแดนจังหวัดศรีสะเกษ หลายพื้นที่เกิดการปะทะหนาแน่น โดยเฉพาะแนวซำแต–โดนตวล–ภูผี–สัตตะโสม–พนมประสิทธิโส–ช่องตาเฒ่า ฝ่ายกัมพูชาใช้อาวุธยิงสนับสนุนหลายประเภทเป็นระยะ ขณะที่ฝ่ายไทยใช้อาวุธยิงสนับสนุนและโดรนตอบโต้ทันที ไม่พบการรุกภาคพื้นขนาดใหญ่ ช่วงค่ำตรวจพบขบวนรถฝ่ายกัมพูชาจำนวน 5 คัน และถูกฝ่ายไทยใช้อาวุธยิงสนับสนุนทำลาย
พื้นที่ผามออีแดง–ห้วยตามาเรีย นับเป็นจุดปะทะหลักของวัน มีการยิงปืนใหญ่ตั้งแต่เช้ามืดต่อเนื่องตลอดวัน ฝ่ายกัมพูชาใช้จรวด BM-21 ยิงเข้ามา ขณะที่ฝ่ายไทยยิงตอบโต้ ทำลายที่ตั้งอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้าม มีกำลังพลฝ่ายไทยได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ด แต่ยังคงควบคุมพื้นที่ไว้ได้
ส่วนพื้นที่ภูมะเขือ–ช่องโดนเอาว์–พลาญยาว–พลาญหินแปดก้อน ฝ่ายกัมพูชายิงจรวด BM-21 เข้ามา ก่อนที่ฝ่ายไทยจะใช้โดรนโจมตีเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่พื้นที่ช่องสะงำ ยังไม่พบความเคลื่อนไหวที่สำคัญ
ชายแดนจังหวัดสุรินทร์ หลายพื้นที่ยังคงเป็นการตรึงกำลังและเสริมความมั่นคง ฝ่ายไทยใช้ปืนใหญ่ยิงข่มเป้าหมายทางทหารเป็นระยะ แม้ตรวจพบการยิง BM-21 ในบางจุด แต่ยังไม่พบการเข้าตีประชิดพื้นที่ตาเมือนธมเกิดการปะทะด้วยอาวุธปืนเล็กอย่างหนาแน่น ฝ่ายกัมพูชาใช้รถถังและจรวด BM-21 พร้อมตรวจพบโดรนจำนวนมากบินเหนือพื้นที่ อย่างไรก็ตาม พื้นที่ดังกล่าวยังอยู่ในการควบคุมของฝ่ายไทย
ชายแดนจังหวัดบุรีรัมย์ พื้นที่ช่องสายตะกู เกิดการปะทะในช่วงเช้า ฝ่ายไทยใช้อาวุธยิงสนับสนุนข่มที่ตั้งฝ่ายกัมพูชา ซึ่งมีการยิงตอบโต้กลับมาในพื้นที่
ขณะเดียวกัน ในพื้นที่ส่วนหลัง พบกระสุนและจรวดจากการยิงของฝ่ายกัมพูชาตกในเขตชุมชนหลายแห่ง ทั้งในจังหวัดศรีสะเกษและสุรินทร์ โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบความเสียหายและดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างใกล้ชิด
รายงานข่าวจากกองทัพภาคที่ 2 เปิดเผยด้วยว่า ช่วงกลางคืนที่ผ่านมายังคงมีการประทะกันอยู่โดย ฝ่ายกัมพูชาได้ยิงจรวดหลายลำกล้อง BM-21 เข้า มาอย่างต่อเนื่องตลอดถึงช่วงเช้า โดยทางฝ่ายไทยได้ตอบโต้ด้วยปืนใหญ่ เพื่อทำลายเป้าหมายทางทหารฝ่ายกัมพูชา และไทยยังได้ใช้อากาศยานเข้าไปทำลายพื้นที่เป้าหมายตัดเส้นทางลำเลียงกำลังพลและอาวุธยุทธโธปกรณ์ของฝ่ายกัมพูชา