"อภิสิทธิ์" ขนคน ปชป.สมัคร สส.เขต โว! เสียงตอบรับค่อนข้างโอเค

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค นำทีมผู้สมัคร สส. แบบแบ่งเขต ทั้ง 33 เขต ของกรุงเทพมหานคร มายังอาคารกีฬาเวสน์ 2 สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่นดินแดง
นายอภิสิทธิ์ เปิดเผยว่า พรรคประชาธิปัตย์มีความพร้อม และผู้สมัครที่เราเปิดตัวไปก็เป็นผู้ที่มีความตั้งใจจริงๆ เป็นคนใหม่ที่เข้ามาเป็นส่วนใหญ่ และได้ลงพื้นที่เรียบร้อยแล้ว เพียงแต่มาสมัครตามขั้นตอนของกฎหมาย หลังจากนี้พร้อมเดินหน้าเต็มที่
นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นครั้งที่มีผู้ประสงค์ลงสมัครมากที่สุด เป็นเรื่องที่รองหัวหน้าพรรค และคณะกรรมการสรรหาใช้เวลาในการกลั่นกรองค่อนข้างละเอียด สิ่งที่สำคัญที่สุดต้องจบที่แนวคิด และนโยบายของพรรค ที่จะมาตอบโจทย์ของคนกรุงเทพฯ ไม่เพียงแต่เรื่องของปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจราจร ฝุ่น ที่จะต้องทำให้เป็นระบบมากขึ้น เรื่องเศรษฐกิจที่จะทำให้คนที่ทำงานมีรายได้มากขึ้น และใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพื่อเปิดโอกาสใหม่ ๆ ในการสร้างรายได้สำหรับพี่น้องที่อยู่ในเมือง
ส่วนความคาดหวังในพื้นที่กรุงเทพฯ เพราะก่อนหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นเจ้าของพื้นที่มาก่อน นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ตอนนี้ต้องยอมรับว่ามีคนครองพื้นที่อยู่ และพูดเสมอว่าไม่มีใครผูกขาดพื้นที่ได้ ก็ต้องแข่งขันกันไป ตอนนี้อาจจะเร็วเกินไปที่จะประเมิน แต่ที่ผ่านมาในช่วง 2 เดือน ก็ได้รับการต้อนรับที่ค่อนข้างโอเค
เมื่อถามว่า มีการประเมินหรือไม่ว่า หลังจากที่ตัวเองกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคคะแนนนิยมของพรรคเป็นอย่างไร นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า เราอย่าประเมินเองเลย ดูจากการที่มีการสำรวจความคิดเห็นที่เป็นวิทยาศาสตร์ดีกว่า ซึ่งก็เป็นไปในทิศทางที่ดี