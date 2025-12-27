"บิ๊กเล็ก" เผยภารกิจยึดคืนผืนแผ่นดินไทยได้ 99% ชี้ ยึดคืนว่ายากแล้ว การรักษายากกว่า"

พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป หรือ GBC ในวันนี้โดยทางกัมพูชาได้ตอบรับข้อตกลงทั้ง 4 ข้อ ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เคยทำไว้แล้วที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยจะมีการลงในรายละเอียดต่างๆ อีกครั้ง ขณะนี้เราเองก็มีความมั่นใจเป้าหมายที่กองทัพได้รับมอบหมายสามารถทำไปแล้ว 99% เหลืออีกบางส่วนที่ต้องนำกำลังไปวาง โดยการเข้ายึดพื้นที่คืนว่ายากแล้ว การรักษายากกว่า แต่เราก็ต้องรักษาผืนแผ่นดินไทยของเราทั้งหมดไว้ เป็นการยึดในที่หมายพื้นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อประชาชน ต่ออธิปไตยของเรา