xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองวันนี้ [+250] รูปพรรณขายออก 67,300 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2568 ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.07 น. ราคาทองปรับขึ้น 250 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 66,400 บาท ขายออกบาทละ 66,500 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 65,066.72 บาท ขายออกบาทละ 67,300 บาท