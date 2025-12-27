"ศุภมาส-เอกนัฏ" นำทีมสมัคร สส.เขต พรรคภูมิใจไทย ย้ำ! "พูดแล้วทำพลัส" ไม่ขายฝัน

เมื่อเวลา 06.43 น. น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี และ นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ ในฐานะแกนนำเลือกตั้งพื้นที่กรุงเทพมหานคร พรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วยผู้สมัคร สส. กทม. ทั้ง 33 เขต เดินทางถึงอาคารกีฬาเวสน์ 2 สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น (ดินแดง)
น.ส.ศุภมาส กล่าวช่วงหนึ่งว่า ไม่ได้มีแค่ใครคนใดคนหนึ่ง แต่มีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ผู้ช่วยหาเสียงต่างๆ อาทิ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ และมีอีกหลายคนที่มาช่วยรณรงค์หาเสียง ทั้งนี้ อยากให้คนกรุงเทพฯ และคนไทยเห็นว่าคนเหล่านี้ยังเลือกพรรคภูมิใจไทย ขอให้มีความเชื่อมั่นว่าเป็นการการันตีเบื้องต้นแล้วว่าพิสูจน์ความจริงใจ
ด้านนายเอกนัฏ ระบุว่า จุดเด่นครั้งนี้คือการหาเสียงด้วยความจริงใจ มีความตั้งใจเกินร้อย ไม่กี่ครั้งในประวัติศาสตร์ที่พรรคการเมืองประกาศก่อนล่วงหน้าว่าจะตั้งใครเป็นรองนายกรัฐมนตรี พร้อมย้ำว่า "พูดแล้วทำพลัส" ไม่ได้ขายฝัน อีกทั้งนโยบายต่างๆ เราก็บอกหมดว่าจะทำอย่างไร เอาใครมาทำ คิดว่าเที่ยวนี้มาพร้อมความจริงใจมากๆ เราพูดเปิดทุกอย่าง 73 วันทำมาแล้ว และจากนี้ถ้าได้กลับมาจะทำอย่างไร ไม่มีชัดเจนมากกว่านี้อีกแล้ว