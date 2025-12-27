"ยศชนัน" นำทีมผู้สมัคร สส.เพื่อไทยนั่งรถเมล์ไฟฟ้าสมัคร สส.33 เขต กทม.

ความเคลื่อนไหวที่พรรคเพื่อไทยเช้านี้ มีการนัดหมาย ว่าที่ผู้สมัคร สส. กทม. 33 คน รวมตัวที่พรรคเพื่อไทย สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีตั้งแต่เวลา 05.30 น. โดยมีนายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยนายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรค เป็นคนนำทัพว่าที่ผู้สมัครเดินทางไปยัง ศูนย์กีฬาเยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทยญี่ปุ่น (ดินแดง) ด้วยรถเมล์ไฟฟ้า ที่สกรีนภาพแคนดิเดตและสโลแกนหาเสียงพรรคเพื่อไทยทั้งคัน โดยเดินทางออกจากที่ทำการพรรคในเวลา 06.20 น.
เมื่อถึงศูนย์กีฬาเยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทยญี่ปุ่น (ดินแดง) แล้ว แกนนำและว่าที่ผู้สมัคร ลงจากรถ ถ่ายรูปร่วมกัน ก่อนเดินเข้าพื้นที่สมัคร สส.
โดยหลังจบขั้นตอนการสมัคร จับเบอร์เรียบร้อยแล้ว นายยศชนัน จะส่งผู้สมัคร สส.แต่ละเขต นั่งรถแห่กลับไปพื้นที่ตัวเองเพื่อเริ่มการหาเสียงทันที