พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ 19 ทหารเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในเวลาเหตุฉุกเฉิน

วันที่ 26 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ มีเนื้อหาว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ข้าราชการทหาร สังกัดกระทรวงกลาโหม ที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินและในเวลาปกติ จำนวน 5 ราย ดังนี้
กองบัญชาการกองทัพไทย
1. นาวาเอกไอศูรย์ วิวัฒน์เจน เป็น พลเรือตรี
ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2567
กองทัพบก
2. ร้อยเอกจุลพงษ์ ทัพมีชัย เป็น พลตรี
ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2567
กองทัพเรือ
3. นาวาเอกธวัช เจริญสุขสวัสดิ์ เป็น พลเรือตรี
4. เรือโทสัญชัย ผลจันทร์ เป็น นาวาตรี
ทั้ง 2 รายนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566
5. พันจ่าเอกสุภาพ คำปรีชา เป็น เรือโท
ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565
ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2568
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี
นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ เนื้อหาระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ ข้าราชการทหาร สังกัดกองทัพบก ที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการในเวลาเหตุฉุกเฉิน จำนวน 14 ราย ดังนี้
1. จ่าสิบเอกธวัชชัย บุสภา เป็น พลตรี
ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2568
2. จ่าสิบเอกธีระยุทธ สีจุ้ยจ้าย เป็น พลตรี
3. จ่าสิบเอกอโณทัย ป้องแก้ว เป็น พลตรี
4. จ่าสิบเอกอภิรมย์ ทรงพุฒิ เป็น พลตรี
ทั้ง 3 ราย ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2568
5. สิบเอกจิรายุ สิงห์อัน เป็น พันตรี
6. สิบเอกนพพล บุญเลิศ เป็น พันตรี
7. สิบเอกกฤษฎา น้อยโคตร เป็น พันตรี
8. สิบเอกจิรายุส อินทุมาน เป็น พันตรี
ทั้ง 4 ราย ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2568
9. สิบเอกอัมรินทร์ ผาสุข เป็น พันตรี
ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2568
10. สิบโทศราวุฒิ นามสวัสดิ์ เป็น ร้อยเอก
ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2568
11. พลทหารวรัญชิต ยวงสุวรรณ เป็น ร้อยตรี
ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2568
12. พลทหารญาณพัฒน์ โคตรสาขา เป็น ร้อยตรี
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2568
13. พลทหารสิรวิชญ์ ภิญโญสุข
14. พลทหารธีรยุทธ กระจ่างทอง
ทั้ง 2 ราย ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2568
ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2568
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี