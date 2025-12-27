"เท้ง" มั่นใจ ปชน.กวาดเก้าอี้ สส.33 เขต กทม.เชื่อนโยบายพรรคตอบโจทย์คนกรุง

นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน เปิดเผยว่า ปีนี้พรรคประชาชนส่งผู้สมัครเลือกตั้งแบบแบ่งเขต ครบทั้ง 33 เขต ซึ่งพรรคประชาชนพร้อมเป็นความหวังและตัวเลือกให้กับประชาชน โดยมีความมั่นใจว่าการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคฯ จะได้รับความไว้วางใจทั้ง 33 เขตของกรุงเทพฯ แน่นอน แต่ไม่ประมาท ซึ่งเรามีหน้าที่ที่ต้องลงพื้นที่ไปทำความเข้าใจกับประชาชนเพื่อให้ได้คะแนนเสียงมา
นายณัฐพงษ์ กล่าวด้วยว่า ตนเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญที่ประชาชนจะใช้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจในการเลือกตั้งครั้งนี้คือที่มาของนักการเมืองว่ามีความเกี่ยวข้องกับสีเทาหรือไม่ เพราะตอนนี้ประเทศของเราประสบกับปัญหาหลายอย่าง ทั้งเศรษฐกิจที่โตรั้งท้ายอาเซียน สังคมขาดความเท่าเทียมกัน การทุจริตคอร์รัปชัน และปัญหาใหญ่ ทุนเทากำลังครอบงำทั้งประเทศ ทั้งตลาดทุน และกำลังจะมายึดรัฐสภา เราไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เหลือได้เลย ถ้าไม่แก้ที่จุดเริ่มต้น คือที่มาในการเข้าสู่อำนาจ ไม่ต้องมีบุญคุณตอบแทนใคร ขจัดทุนเทาแบบถอนรากถอนโคน ไม่ไว้หน้าใครแน่นอน ซึ่งเชื่อว่านโยบายในกรุงเทพฯ ของพรรคประชาชนตอบโจทย์คนกรุงเทพฯ แน่นอน