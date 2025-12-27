สนามกีฬาเวสน์คึกคัก! ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส.ทยอยยื่นเอกสารวันแรก

วันนี้ (27 ธ.ค.) เป็นวันแรกของการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดเปิดรับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศ จำนวน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 27-31 ธันวาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
โดยในส่วนของกรุงเทพมหานคร ผู้สมัครจากหลากหลายพรรคการเมืองทยอยเดินทางเข้ายื่นเอกสารสมัคร ณ สนามกีฬาเวสน์ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ช่วงเช้า ท่ามกลางกองเชียร์และผู้สนับสนุนที่เดินทางมาให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อง
สำหรับผู้สมัครที่มาถึงและเข้ามาลงทะเบียนตรวจสอบเอกสารคนแรกเมื่อเวลา 06.15 น. คือ พล.ต.ต ดร.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ จากพรรคไทยธรรม ที่เตรียมลงสมัคร สส.กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 31 (ตลิ่งชัน-ทวีวัฒนา) จากนั้น เวลา 06.27 น. พรรคภูมิใจไทยเดินทางมาถึง นำโดยนางสาวศุภมาส อิศรภักดี ตามด้วยพรรคพลวัต นำโดยนายกัณวีร์ สืบแสง และต่อด้วยพรรคเพื่อไทย