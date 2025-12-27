กทม.เช้านี้คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ 'ดี' ฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2568 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 22.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม.)
สำหรับ 12 อันดับ ของค่าฝุ่น PM 2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร มีดังนี้
1. เขตจตุจักร 29.8 มคก./ลบ.ม.
2. เขตพระโขนง 29.5 มคก./ลบ.ม.
3. เขตสาทร 29 มคก./ลบ.ม.
4. เขตหนองแขม 27.8 มคก./ลบ.ม.
5. เขตภาษีเจริญ 27.6 มคก./ลบ.ม.
6. เขตลาดกระบัง 27.6 มคก./ลบ.ม.
7. เขตประเวศ 27.1 มคก./ลบ.ม.
8. เขตบางรัก 27 มคก./ลบ.ม.
9. เขตสัมพันธวงศ์ 27 มคก./ลบ.ม.
10. เขตบางคอแหลม 26.2 มคก./ลบ.ม.
11. เขตคลองสามวา 26.2 มคก./ลบ.ม.
120 เขตบางพลัด 26.1 มคก./ลบ.ม.
กรุงเทพเหนือ 17.5 - 29.8 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพตะวันออก 18.4 - 27.6 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพกลาง 16.1 - 27 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพใต้ 16 - 29.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงธนเหนือ 17.6 - 26.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงธนใต้ 18.6 - 27.8 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
ทั้งนี้ ฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง ภาพรวมคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี