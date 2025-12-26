xs
ซีเรียเริ่มใช้ธนบัตรรูปแบบใหม่ 1 ม.ค.69 หวังฟื้นฟู ศก. หลังหมดยุค "บาชาร์ อัล-อัสซาด"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงดามัสกัส ประเทศซีเรีย วันนี้ (26 ธ.ค.) ว่า ธนาคารกลางซีเรีย จะเริ่มใช้ธนบัตรรูปแบบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังหมดยุคประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อัสซาด ซึ่งถูกโค่นล้ม เมื่อปี 2567

การปรับปรุงสถานะของเงินปอนด์ซีเรีย เป็นหนึ่งในความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับรัฐบาลซีเรียชุดใหม่ ซึ่งเคยกล่าวไว้ว่า จะตัดเลขศูนย์สองตัวออก และพิมพ์ธนบัตรใหม่หลังหมดยุครัฐบาลอัสซาด

นายอับดุล กาดีร์ อัล-ฮัสริยา ผู้อำนวยการธนาคารกลางซีเรีย กล่าวว่า จะเริ่มต้นกระบวนการเปลี่ยนสกุลเงินในวันที่ 1 ม.ค. 2569 โดยสกุลเงินใหม่ของซีเรียเป็นสัญลักษณ์ของอธิปไตยทางการเงินหลังการปลดปล่อย และเป็นก้าวสำคัญสู่เสถียรภาพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจ