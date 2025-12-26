กทม.เตรียมชะลอการบังคับใช้ควบคุมการเลี้ยง-ปล่อยสัตว์ หลังสร้างความลำบากให้ ปชช.

รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย น.สพ.ศิษฏพล เอี่ยมวิสูตร์ ผอ.สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข และผู้แทนภาคีเครือข่ายทั้งสมาคมพิทักษ์สัตว์ไทย, สมาคมสงเคราะห์สัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์และ มูลนิธิ SOS Animal Thailand ร่วมแถลงข่าวชี้แจงรายละเอียดข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2567 เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน
ทั้งนี้ แม้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2567 นั้นจะมีเจตนาที่ดีเพื่อดูแลสวัสดิภาพสัตว์ และช่วยให้ประชาชนกับสัตว์เลี้ยงอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข แต่ต้องยอมรับว่า ที่ผ่านมา อาจมีการประชาสัมพันธ์ที่ยังไม่ทั่วถึง หรือการบริการของกทม. ยังไม่ทันกับความต้องการ หรือรายละเอียดบางอย่างอาจจะยากลำบาก ทำให้ประชาชนจำนวนมากรู้สึกเดือดร้อนและมองว่าขั้นตอนต่าง ๆ กลายเป็นภาระ กทม.จึงต้องการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้ประชาชนสะดวกขึ้น พร้อมเตรียมเสนอญัตติต่อสภากรุงเทพมหานคร เพื่อขอชะลอการบังคับใช้ข้อบัญญัติฯ ออกไปก่อน จากเดิมที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2569 เป็นต้นไป เพื่อให้ กทม.สามารถให้บริการได้ทันต่อความต้องการของภาคประชาชน
