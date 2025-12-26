จำคุก! 2 ปี "แอน จักรพงษ์" คดีฉ้อโกงหมอเส หลอกซื้อหุ้นกู้กว่า 30 ล. ไม่รอลงอาญา

ศาลแขวงพระนครใต้ ถนนแจ้งวัฒนะ อ่านคำพิพากษา คดีอาญาหมายเลขดำ อ.1440/2566 ที่นายระวีวัฒน์ มาศฉมาดล โจทก์ ยื่นฟ้อง บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำเลยที่ 1 และนายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกง โดยพฤติการณ์คดีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2566 จำเลยได้ร่วมกันหลอกลวงโจทก์ ด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จและปกปิดความจริงซึ่งควรบอกแจ้งแก่โจทก์ โดยชักชวนให้โจทก์ร่วมลงทุนซื้อหุ้นกู้ของบริษัทจำเลยที่ 1 ซึ่งจำเลยที่ 2 ทราบดีอยู่แล้วว่า จำเลยทั้งสองไม่สามารถคืนเงินให้แก่โจทก์ในวันเวลาตามที่แจ้งได้ เนื่องจากภาระทางการเงินของจำเลยที่ 1 ที่ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวได้ โดยการหลอกลวงเช่นว่านั้น จำเลยทั้งสองได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากโจทก์ จำนวน 30,000,000 บาท ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย เหตุเกิดที่ เขตวัฒนา กทม. ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา ม.341
ทั้งนี้ ผู้รับมอบอำนาจบริษัทจำเลยที่ 1 มาศาล ส่วนจำเลยที่ 2 ที่ศาลเคยมีคำสั่งออกหมายจับเกิน 1 เดือนแล้ว ไม่มาศาล และยังจับตัวไม่ได้ ศาลจึงอ่านคำพิพากษาลับหลังจำเลยที่ 2 โดยคำพิพากษาสรุปว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 ประกอบมาตรา 83 ลงโทษปรับจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 40,000 บาท หากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 และลงโทษจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 2 ปี ไม่รอลงอาญา
