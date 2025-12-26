เมียนมาร์กำหนดวันเลือกตั้ง 3 ระยะ ครอบคลุม 265 เมือง จาก 330 เมืองทั่วประเทศ

หนังสือพิมพ์เดอะนิวไลท์ออฟเมียนมาร์ สื่อของทางการเมียนมาร์ รายงานวันนี้(26 ธ.ค.) ว่า รัฐบาลเมียนมาร์ ภายใต้การนำของพลเอกอาวุโส มิน อ่อง หล่าย นายกรัฐมนตรีและประธานบริหาสภาแห่งรัฐ กำหนดวันเลือกตั้ง โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ เริ่มจากระยะแรกในวันที่ 28 ธันวาคมนี้ จะจัดการเลือกตั้งใน 102 เมือง และระยะที่ 2 วันที่ 11 มกราคม 2569 จัดการเลือกตั้งใน 100 เมือง
ส่วนการเลือกตั้งระยะที่ 3 จะจัดขึ้นในวันที่ 25 มกราคม 2569 ครอบคลุมพื้นที่เลือกตั้งอีก 63 เมือง หมายความว่า รัฐบาลสามารถจัดการเลือกตั้งได้ครอบคลุมพื้นที่เลือกตั้งประมาณ 265 เมืองจากทั้งหมด 330 เมืองทั่วประเทศ เนื่องจากหลายพื้นที่ยังคงเป็นสมรภูมิรบที่กองทัพสูญเสียการควบคุมให้กับกลุ่มชาติพันธุ์และกองกำลังต่อต้าน
