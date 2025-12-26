ไทยเตรียมนำผลประชุม GBC เข้าที่ประชุมสภาความมั่นคงฯ

การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-กัมพูชา (GBC) จัดขึ้นเป็นวันที่ 3 วันนี้ (26 ธ.ค.) โดยบรรยากาศการประชุมเป็นไปอย่างเคร่งเครียด ฝ่ายไทยนำโดย พล.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว รองเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทีพไทย ในฐานะประธานเลขานุการ GBC ฝ่ายไทย ส่วนฝ่ายกัมพูชา นำโดย พล.ต.แญม โบราเดน ในฐานะประธานเลขานุการคณะกรรมการจีบีซีฝ่ายกัมพูชา
ทั้งนี้ ฝ่ายกัมพูชาได้นําร่างแก้ไขข้อตกลง ซึ่งมีการแก้ไขกันไปมาจนได้ฉบับที่ 6 มาเสนอให้กับฝ่ายไทย ก่อนเดินทางกลับไป ส่วนฝ่ายไทยจะนําข้อเสนอดังกล่าว ส่งมาให้ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ที่มี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม
