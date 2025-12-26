ข่าวปลอม อย่าแชร์! ตม.ไทยคุกคาม นทท.ที่เปลี่ยนเครื่องในไทยไปกัมพูชา ไม่เป็นความจริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของไทย คุกคามนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาเปลี่ยนเครื่องในประเทศไทย เพื่อไปยังกัมพูชานั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย เพจกองทัพเรือ Royal Thai Navy พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
เพจกองทัพเรือ Royal Thai Navy ชี้แจงกรณีดังกล่าว เป็นข่าวปลอมที่ไม่เป็นความจริง โดยยืนยันว่า ประเทศไทยพร้อมต้อนรับ และดูแลนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านประเทศไทยอย่างเท่าเทียม
เพจกองทัพเรือ Royal Thai Navy ชี้แจงกรณีดังกล่าว เป็นข่าวปลอมที่ไม่เป็นความจริง โดยยืนยันว่า ประเทศไทยพร้อมต้อนรับ และดูแลนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านประเทศไทยอย่างเท่าเทียม