xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยปิดภาคบ่ายวันนี้ -5.52 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 17,261.83 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (26 ธ.ค.) ดัชนี Set Index ปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,259.25 จุด ลดลง 5.52 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.44 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 17,261.83 ล้านบาท