รมว.สธ.เตรียมจัดงบฯ หนุน รพ.ขอนแก่น แก้ปัญหาสภาพคล่อง หลังกระทบบริการ ปชช.

นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ตนพร้อมด้วย นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้านการเงินการคลัง และคุณภาพการให้บริการประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของ รพ.ขอนแก่น เพื่อรับฟังข้อเท็จจริง ปัญหาเชิงระบบ และให้กำลังใจบุคลากรที่ทุ่มเทดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อให้ระบบบริการเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพราบรื่น
ทั้งนี้ ยืนยันว่า กระทรวงไม่ได้นิ่งนอนใจในการแก้ปัญหา โดยได้พูดคุยกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในการจัดสรรเงินอุดหนุน ซึ่งจะมีจำนวนมากขึ้น ในปี 2569 ที่น่าจะทำให้สภาพคล่องของ รพ.ขอนแก่น และอีกหลายโรงพยาบาล มีความเข้มแข็งมากขึ้น ยืดหยุ่นมากขึ้น แต่หากไม่พอ ทางกระทรวงกำลังพิจารณาการเสริมสภาพคล่องเช่นเดียวกัน โดยต้องวิเคราะห์ต้นทุนและกระบวนการว่าโรงพยาบาลขาดเหลือในจำนวนเท่าใด ในช่วงเวลาใด อีกทั้งได้หารือผู้บริหารโรงพยาบาลพิจารณากิจกรรมของโรงพยาบาลที่สามารถทำได้ดี ควบคุมต้นทุนได้ดี เพื่อมุ่งเน้นระดมสรรพกำลังทำในส่วนนั้น ตลอดจนจะเข้ามาช่วยกันวางกรอบมาตรการในการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้ทรัพยากร เวชภัณฑ์ต่างๆ ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด
ทั้งนี้ ยืนยันว่า กระทรวงไม่ได้นิ่งนอนใจในการแก้ปัญหา โดยได้พูดคุยกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในการจัดสรรเงินอุดหนุน ซึ่งจะมีจำนวนมากขึ้น ในปี 2569 ที่น่าจะทำให้สภาพคล่องของ รพ.ขอนแก่น และอีกหลายโรงพยาบาล มีความเข้มแข็งมากขึ้น ยืดหยุ่นมากขึ้น แต่หากไม่พอ ทางกระทรวงกำลังพิจารณาการเสริมสภาพคล่องเช่นเดียวกัน โดยต้องวิเคราะห์ต้นทุนและกระบวนการว่าโรงพยาบาลขาดเหลือในจำนวนเท่าใด ในช่วงเวลาใด อีกทั้งได้หารือผู้บริหารโรงพยาบาลพิจารณากิจกรรมของโรงพยาบาลที่สามารถทำได้ดี ควบคุมต้นทุนได้ดี เพื่อมุ่งเน้นระดมสรรพกำลังทำในส่วนนั้น ตลอดจนจะเข้ามาช่วยกันวางกรอบมาตรการในการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้ทรัพยากร เวชภัณฑ์ต่างๆ ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด